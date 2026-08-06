Novedades con las amarillas: La UEFA cambia la norma para la próxima temporada
La modificación afectará a las tres principales competiciones continentales de clubes a partir de esta 2026/27
La nueva temporada 2026/2027 de nuevo trae consigo algunos cambios en el reglamento que deben ser tenidos en cuenta por los clubes, los jugadores y los aficionados antes de que arranque la competición oficial. Todos los veranos es habitual que sucedan este tipo de retoques, sobre todo, desde la llegada del VAR. También los cambios en las principales competiciones continentales han provocado modificaciones para adecuarse a los nuevos tiempos como sucede en este caso tras el último comunicado de UEFA.
En ese sentido el organismo del fútbol europeo ha dado un paso adelante y ha cambiado la norma de la acumulación de tarjetas amarillas en las tres principales competiciones continentales, esto es; Champions League, Europa League y Europa Conference League. Así pues con la llegada del nuevo formato que dilata la fase liguilla hasta los ocho partidos, dos más que con la tradicional fase de grupos, la UEFA apuesta por aumentar el número de amonestaciones antes de que un futbolista cumpla sanción.
Si antes se necesitaban tres cartulinas amarillas, ahora los futbolistas no cumplirán castigo hasta que no vean cuatro tarjetas durante los duelos de la fase liguilla.
- El ex del Valencia CF Ramazani hace 'borrón y cuenta nueva'
- Así está el caso André Almeida: el Valencia no tiene noticias del Celta
- El Valencia CF se lanza a por Arnau Martínez
- La Euroliga deja fuera de los playoff 2026/27 a Valencia Basket
- Recital del exvalencianista Hugo González con el Celta: hat-trick en cuatro minutos y máximo goleador de la pretemporada
- Cuenta atrás (tensa) para el traspaso de André Almeida del Valencia CF al Swansea
- Confirmado el cambio de estatus de Cristhian Mosquera en el Arsenal
- Adama Traoré, extremo derecho, opción de mercado en LaLiga