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Novedades con las amarillas: La UEFA cambia la norma para la próxima temporada

La modificación afectará a las tres principales competiciones continentales de clubes a partir de esta 2026/27

El árbitro Slavko Vincic (C) muestra la tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga (I) del Real Madrid durante los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El árbitro Slavko Vincic (C) muestra la tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga (I) del Real Madrid durante los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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Iván Carsí

Iván Carsí

La nueva temporada 2026/2027 de nuevo trae consigo algunos cambios en el reglamento que deben ser tenidos en cuenta por los clubes, los jugadores y los aficionados antes de que arranque la competición oficial. Todos los veranos es habitual que sucedan este tipo de retoques, sobre todo, desde la llegada del VAR. También los cambios en las principales competiciones continentales han provocado modificaciones para adecuarse a los nuevos tiempos como sucede en este caso tras el último comunicado de UEFA.

En ese sentido el organismo del fútbol europeo ha dado un paso adelante y ha cambiado la norma de la acumulación de tarjetas amarillas en las tres principales competiciones continentales, esto es; Champions League, Europa League y Europa Conference League. Así pues con la llegada del nuevo formato que dilata la fase liguilla hasta los ocho partidos, dos más que con la tradicional fase de grupos, la UEFA apuesta por aumentar el número de amonestaciones antes de que un futbolista cumpla sanción.

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Si antes se necesitaban tres cartulinas amarillas, ahora los futbolistas no cumplirán castigo hasta que no vean cuatro tarjetas durante los duelos de la fase liguilla.

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