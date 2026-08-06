Thiago Almada será nuevo fichaje de River Plate

Thiago Almada dejará el Atlético de Madrid. Tras una temporada vistiendo la elástica rojiblanca, el argentino regresa a su país natal para recalar en River Plate. De esta manera, desde la dirección deportiva colchonera continúan haciendo caja tras acordar las salidas de Matteo Ruggeri al Aston Villa y Nahuel Molina a la Roma.

El jugador de 25 años no ha tenido una etapa muy fructífera bajo las órdenes de Simeone. Su papel de jugador de rotación le ha permitido disputar 35 partidos oficiales, en los que solamente ha hecho cuatro goles y ha repartido dos asistencias. Lejos de mostrar su mejor versión, el atacante no ha terminado de asentarse y tan solo una temporada después abandona la disciplina atlética.

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Thiago Almada of Atletico de Madrid in action during the Spanish league / AFP7 vía Europa Press

El fichaje de Kang-in, clave

La llegada a Madrid del ex Valencia CF Kang-in Lee le ha abierto las puertas de par en par a Thiago Almada. Tras negociar su fichaje a la liga brasileña de la mano del Flamengo, finalmente River Plate se adelanta en el movimiento y le hará jugar en El Monumental por una cifra similar a la que el Atlético abonó al Olympique de Lyon, unos 20 millones de euros. Esta operación activa la posible llegada del ‘Cuti’ Romero.