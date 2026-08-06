Vini Jr. acaba con el culebrón: renueva con el Real Madrid hasta 2032

El futuro de Vinicius Júnior ya está resuelto. Después de meses de especulaciones, negociaciones tensas y rumores que incluso llegaron a vincularle con una posible salida del Santiago Bernabéu, el brasileño continuará vistiendo de blanco hasta 2032. El Real Madrid ha hecho oficial este miércoles la ampliación de contrato de una de sus grandes estrellas, cerrando así uno de los asuntos que más preocupaban a la entidad madridista durante el verano.

La renovación pone punto final a una larga negociación marcada por las diferencias económicas entre ambas partes. Durante los últimos meses, diversos medios apuntaron a que el atacante reclamaba unas condiciones salariales similares a las de Kylian Mbappé, mientras que el club intentaba mantener su política salarial.

Del miedo a una salida al acuerdo definitivo

Las conversaciones se aceleraron en los últimos días. El Real Madrid mejoró su propuesta y las reuniones mantenidas entre la dirección deportiva y el entorno del jugador permitieron desbloquear una operación que parecía enquistada. Incluso se llegó a especular con que el Arsenal estaba dispuesto a lanzarse a por el brasileño si no renovaba.

Finalmente, la voluntad de ambas partes de seguir unidas ha terminado imponiéndose. Vinicius, convertido ya en uno de los referentes del proyecto madridista y en una de las imágenes más reconocibles del club a nivel mundial, seguirá liderando el ataque blanco durante las próximas seis temporadas.

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Después de semanas de rumores, publicaciones borradas en redes sociales y todo tipo de interpretaciones sobre su futuro, el brasileño seguirá siendo una de las caras visibles del proyecto madridista. El culebrón del verano ya tiene final: Vinicius es del Real Madrid hasta 2032.