La AFA apoya a Infantino y defiende su gestión en medio de la crisis de la FIFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha cerrado filas con Gianni Infantino en uno de los momentos más delicados que atraviesa la FIFA en los últimos años. A través de un comunicado oficial difundido este viernes, la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia ha respaldado públicamente la gestión del máximo dirigente del fútbol mundial tras la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que había provocado un fuerte malestar entre varias confederaciones.

La AFA respalda la decisión de retirar el proyecto FFE

En su escrito, la federación argentina valora que la FIFA haya dado marcha atrás con una propuesta que, a su juicio, generaba "muchas más incertidumbres que certezas". Además, pone el acento en la reacción de Infantino y de su equipo, destacando que reconocer los errores y pedir disculpas a las 211 asociaciones miembro constituye una muestra de responsabilidad institucional y de respeto hacia los mecanismos de gobernanza que rigen el organismo.

El apoyo de la AFA llega en un contexto de división dentro del fútbol internacional. El proyecto FIFA Forward Enterprise contemplaba la posibilidad de incorporar inversión privada en la explotación de los derechos comerciales de los futuros Mundiales, una idea que encontró una oposición frontal por parte de la UEFA y de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Finalmente, la FIFA optó por retirar la iniciativa, mientras diferentes federaciones comenzaron a posicionarse públicamente. Entre ellas, la argentina se alinea con otras asociaciones y con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para mostrar su respaldo a Infantino.

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Más allá de la polémica, la AFA insiste en que la etapa de Infantino ha supuesto un cambio estructural para la FIFA, con una organización, según sostiene, más abierta a las federaciones nacionales, más transparente y con una mayor participación en la toma de decisiones. Por ello, y a pocas semanas del próximo Congreso de la FIFA, la entidad argentina reafirma su apoyo al dirigente suizo y considera que su continuidad permitirá mantener la estabilidad institucional y seguir impulsando el crecimiento del fútbol a nivel global.