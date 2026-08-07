El detallazo de Kang In Lee con la plantilla del Atlético de Madrid

La llegada del Atlético de Madrid a Seúl estuvo marcada por el entusiasmo de miles de aficionados que acudieron al aeropuerto para dar la bienvenida al conjunto rojiblanco. Sin embargo, uno de los nombres propios de la jornada fue el de Kang In Lee. El internacional surcoreano quiso agradecer la visita del club a su país con un gesto que ha sido muy bien recibido dentro de la expedición: invitará a toda la plantilla y a los trabajadores del Atlético a una cena como muestra de hospitalidad y bienvenida.

Un detalle que refuerza su vínculo con el país

La información, adelantada por Carrusel Deportivo, pone de manifiesto la implicación de Kang In Lee en esta gira asiática. El futbolista ejercerá como anfitrión del equipo durante su estancia en Corea del Sur y ha querido tener un gesto con todos los integrantes de la expedición rojiblanca. Además, el centrocampista ya se ha puesto a las órdenes de Diego Pablo Simeone tras incorporarse a la concentración y comenzar los entrenamientos con sus nuevos compañeros.

La presencia de Kang In Lee ha despertado una enorme expectación entre la afición local, que convirtió la llegada del Atlético de Madrid en un auténtico acontecimiento. Simeone fue uno de los más ovacionados y dedicó varios minutos a firmar autógrafos, aunque también recibieron un gran cariño futbolistas como Koke, Robin Le Normand, Pablo Barrios, Carlos Martín y Boñar, que posaron con banderas de Corea del Sur, España y del propio Atlético.

Noticias relacionadas

La gira asiática supone una oportunidad para fortalecer la imagen internacional del Atlético de Madrid, especialmente en un mercado donde Kang In Lee es una de las grandes referencias deportivas. El centrocampista no solo está llamado a ser una pieza importante sobre el césped, sino que ya ha demostrado fuera de él su capacidad para estrechar lazos entre el club y la afición surcoreana con un gesto que ha sido muy valorado por toda la expedición.