Óbito
Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi
El pasado 18 de junio, la familia explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Jorge Messi, padre de Leo Messi, falleció este viernes en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años, según ha avanzado Infobae. El empresario y representante del futbolista atravesaba una larga enfermedad.
El pasado 18 de junio, la familia Messi explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", en un comunicado en el que no aclaró exactamente el problema de salud y en el que reflejó también el "malestar por los rumores y especulaciones difundidos en las últimas horas sobre su situación".
Fuente: El Periódico
- Novedades en Paterna con la salida de André Almeida del Valencia CF
- La Euroliga deja fuera de los playoff 2026/27 a Valencia Basket
- El Valencia CF se lanza a por Arnau Martínez
- Ahora sí: Acuerdo con el Athletic para que Julen Agirrezabala siga en LaLiga
- Kiat Lim, Gourlay, Corberán y la plantilla del Valencia CF, del Nou Mestalla a la Basílica: así fue la visita
- El ex del Valencia CF Ramazani hace 'borrón y cuenta nueva'
- El Girona no tiene ninguna prisa en vender a Arnau Martínez al Valencia CF: titular y capitán contra el Sabadell
- ¡Oficial! El Valencia Basket ficha al pívot Oumar Ballo