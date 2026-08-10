La crisis estalla en la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf se revelan

Lo que está ocurriendo en el fútbol mundial va mucho más allá de una discusión sobre dinero. La UEFA, AFC y CONCACAF han emitido un comunicado conjunto contra la FIFA, un movimiento poco habitual que reúne a tres de las principales confederaciones del planeta en un mismo frente. Pero para entender por qué este documento tiene tanta importancia hay que remontarse unas semanas atrás.

Todo comenzó cuando la FIFA presentó FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva estructura empresarial con la que pretendía agrupar y explotar parte de los derechos comerciales de sus competiciones. La idea contemplaba la entrada de inversores privados a cambio de participaciones en el negocio, una operación que, según el organismo, permitiría generar miles de millones de dólares adicionales para repartir entre las federaciones de todo el mundo.

Sobre el papel, la propuesta se presentó como una oportunidad para aumentar los recursos destinados al desarrollo del fútbol. Sin embargo, la iniciativa generó dudas desde el primer momento. No tanto por la posibilidad de obtener más ingresos, sino por la sensación de que una decisión de semejante alcance se estaba intentando sacar adelante sin la información y los mecanismos de control que normalmente acompañan a este tipo de operaciones.

El presidente de EE.UU, Donald Trump habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de la final del Mundial entre España y Argentina. / EFE

Del rechazo inicial a la retirada del proyecto

La UEFA fue la primera en levantar la voz. Aleksander Ceferin y varias federaciones europeas cuestionaron la falta de transparencia del proceso para tratarse de una decisión de semejante magnitud. La tensión fue creciendo hasta el punto de que en Europa llegó a plantearse la posibilidad de medidas drásticas si el proyecto seguía adelante.

Con el paso de los días, las críticas dejaron de llegar únicamente desde Europa. Tanto la AFC, la Confederación Asiática, como la CONCACAF, responsable del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también expresaron su rechazo a la iniciativa pese a ser dos organismos cercanos a Infantino. La oposición fue creciendo hasta el punto de obligar a la FIFA a dar marcha atrás.

La retirada de la iniciativa parecía cerrar el conflicto, pero ha ocurrido justamente lo contrario. Las confederaciones entienden que el problema no era únicamente el contenido del plan, sino cómo llegó a plantearse. Consideran que se les pidió posicionarse sobre una operación multimillonaria sin disponer de toda la información necesaria. Por eso el debate ha pasado de centrarse en el dinero a centrarse en la gobernanza de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Mundial 2026. / Europa Press/Contacto/Heuler Andley / Diaesportivo

El comunicado conjunto que eleva la presión

La gran novedad es la publicación de un comunicado conjunto firmado por UEFA, AFC y CONCACAF. El documento supone un golpe político importante porque reúne a tres de las seis confederaciones continentales y porque incluye a organismos que hasta ahora habían mantenido una relación cercana con la dirección de la FIFA.

Las tres organizaciones reclaman una revisión independiente de todo el proceso y explicaciones sobre cómo una propuesta de semejante alcance pudo llegar tan lejos sin pasar por los mecanismos habituales de control.

La dureza del documento también deja entrever una ruptura de confianza con el presidente de la FIFA. Las tres organizaciones consideran que el problema recae en la forma en que ha ejercido Gianni Infantino dentro del organismo.

Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado. CONCACAF, UEFA Y AFC

La carta conjunta

“El crecimiento de la última década ha sido real. Pero ese progreso nunca fue obra de una sola persona. Fue fruto del trabajo conjunto…”

“No se trata de dinero… Se trata de algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para dirigirlo.”

“El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar poder.”

“La reciente carta de la FIFA reconoce que se cometieron errores durante el proceso. Lo considera un fallo de comunicación, cuando en realidad se trató de un error de criterio. “

“Una propuesta impulsada sin una consulta significativa y presentada antes de que las Federaciones pudieran revisarla no es producto de un descuido, sino de una estrategia diseñada para limitar el escrutinio.”

“Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas; distancia donde debería haber apertura…Exigimos que esa unidad se honre ahora, que se ejerza un liderazgo que sirva al fútbol en lugar de uno que pretenda controlarlo.”

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El proyecto ya no existe, pero las dudas sobre cómo se gestionó siguen encima de la mesa. Y, a juzgar por el tono del comunicado, las tres confederaciones no parecen dispuestas a pasar página sin respuestas.