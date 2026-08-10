Así está el futuro de Ferran Torres tras la primera oferta del PSG al Barça

El culebrón Ferran Torres se acerca a su fin. Después de que el jugador trasmitiera al Barça el deseo de salir traspasado al PSG, el club entrenado por Luis Enrique ha lanzado la primera oferta: 50 ‘kilos’ de los cuales 40 son fijos y 10 en variables. Según Marca y Mundo Deportivo, esta primera cantidad habría sido rechazada por el conjunto catalán. El Barça no valorará una oferta que sea inferior a los 50 millones fijos más variables.

Ferran Torres en un partido de Champions durante la pasada temporada / EFE

El atacante valenciano finaliza contrato en 2027, un escenario en el que los ‘culés’ ven con buenos ojos amortizar los 55 millones invertidos en su fichaje hace cinco temporadas y así recuperar la inversión. Además, el dinero de esta operación podría ayudar a la llegada de los objetivos que tiene el club, como el de Rodri, que está muy avanzado pero aún no hay acuerdo entre clubes.

La búsqueda de un nueve en ‘Can Barça’

Es más que sabido que uno de los grandes objetivos de Hansi Flick para este mercado de fichajes es el fichaje de un delantero centro. La salida de Robert Lewandowski obligaba a Deco a la búsqueda de un nueve de garantías. Si finalmente se consuma la marcha de Ferran, el Barça se encontrará ante una situación mucho más delicada.

El objetivo durante todo el mercado ha sido Julián Alvarez pero el Atlético de Madrid no va a dejar salir al argentino al conjunto culé. La junta directiva se enfrenta a un importante reto: buscar un goleador que pueda suplir las 59 dianas que metieron entre Ferran Torres y Lewandowski la pasada campaña entre todas las competiciones, algo que se antoja muy complicado.

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Simeone y Julián Álvarez / EFE

La solución momentánea a esta falta de delantero centro está en la plantilla con Gordon, Adeyemi, Dani Olmo o, incluso, Lamine Yamal que pueden jugar de falso 9. Está por ver como finalmente soluciona el Barça una posición que está, cuanto menos, despoblada.