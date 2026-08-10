Jarro de agua fría para el Barça: Bardghji se teme una grave lesión de rodilla

El FC Barcelona contiene la respiración por Rooney Bardghji. El extremo seco sufrió una lesión de rodilla durante el entrenamiento de este lunes y las primeras sensaciones no invitan al optimismo. Según el diario Sport, el futbolista abandonó la sesión con visibles gestos de dolor después de una acción sin contacto, una circunstancia que ha disparado las alarmas en el club. Según las primeras informaciones, existe preocupación por una posible afectación ligamentosa, aunque será el resultado de las pruebas médicas lo que determine el alcance exacto de la lesión.

La noticia supone un duro golpe para el joven atacante. Además, la lesión llega en un momento delicado para su futuro. El extremo sueco estaba negociando su salida del Barça en busca de los minutos que no tenía garantizados en la plantilla de Hansi Flick. De hecho, el club lo dejó fuera de la expedición que viajó a Italia para disputar el triangular mientras avanzaban las conversaciones sobre su futuro.

Equipos como el Ajax habían mostrado interés en incorporarlo y la opción de una cesión o un traspaso con cláusulas de control para el Barça ganaba fuerza en las últimas semanas.

Lamine Yamal y Roony Bardghji, en una sesión de entrenamiento. / FC Barcelona

Un precedente que preocupa

La inquietud es todavía mayor porque Bardghji ya sufrió una grave lesión de rodilla en mayo de 2024, cuando entrenaba con el Copenhague. En aquella ocasión se rompió el ligamento cruzado anterior y estuvo cerca de diez meses alejado de los terrenos de juego.

Por ello, cualquier problema en la misma zona genera una especial preocupación tanto en el entorno del futbolista como en el club azulgrana, que espera conocer cuanto antes el diagnóstico definitivo.

Roony Bardghji, futbolista del Copenhague / Gaston Szerman, FCK Media

Pendientes de las pruebas

Por el momento el Barça no ha emitido un parte médico oficial. Las próximas exploraciones serán clave para confirmar si se trata de una lesión grave o si esto puede quedar descartado.

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Mientras tanto, la preocupación se instala en la expedición azulgrana. Bardghji había comenzado a recuperar sensaciones tras superar el calvario vivido el pasado año y ahora vuelve a enfrentarse a la incertidumbre de una lesión de larga duración.