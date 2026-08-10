Julián Álvarez está de vuelta tras toda la polémica
El argentino ha pasado las pruebas físicas y médicas antes de arrancar con la pretemporada
Julián Álvarez ya ha vuelto de sus vacaciones tras perder la final del Mundial ante la selección española y este lunes 10 de agosto ya se le visto con la indumentaria rojiblanca. Además, Marcos Llorente y Álex Baena se han incorporado. El delantero realizó las pertinentes pruebas médicas antes de comenzar una nueva temporada a los mandos del Cholo Simeone.
Tras un verano muy movido en el Atlético de Madrid y tras las últimas declaraciones de Julían, desde el club lo tienen claro: cláusula o nada. Veremos si el delantero argentino da algún tipo de explicaciones a sus compañeros por todo lo ocurrido o si, más adelante, también habla con Simeone.
La realidad es que la idea del club es muy clara. Julián Alvarez no jugará en el Barcelona y permanecerá en la capital de España. El técnico argentino el sábado en rueda de prensa tras el encuentro ante el Manchester City dejó muy clara su postura respecto a este tema.
"La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón", comentó.
El Cholo contará con La Araña desde el primer partido ante el Málaga el 19 agosto. Con nueve días de trabajo, es muy complicado que el argentino pueda ser titular, pero sí tener minutos.
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