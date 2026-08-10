Lautaro Martínez, el plan B del Barça si falla Julían Álvarez
Según El Desmarque, el delantero del Inter de Milán es el favorito para la delantera culé si finalmente el Atlético de Madrid no deja salir a Julián Álvarez
Manel Montero
El nombre de Lautaro Martínez vuelve a la órbita del Barça como alternativa a Julián Álvarez. A día de hoy, ‘La Araña’ sigue siendo la prioridad, pero la postura inquebrantable del Atlético de Madrid ante una posible salida al conjunto culé, hace que los de Flick tengan que buscar una solución a un puesto más que necesitado.
La salida de Lewandowski y la más que probable marcha de Ferran Torres al PSG hacen que el Barça se tenga que mover cuanto antes. Este miércoles está previsto que Julián Álvarez y el Cholo Simeone se reúnan pero, a no ser que haya un giro radical, la posición del Atlético respecto a la marcha del argentino no va a cambiar. El conjunto culé está obligado a buscar alternativas y el nombre de Lautaro gusta desde hace mucho tiempo, su llegada encajaría a la perfección con las necesidades que tiene Hansi Flick.
Otra operación muy complicada
Lautaro Martínez tiene contrato con el Inter hasta 2029 y el club italiano no dejaría escapar a su estrella y capitán fácilmente. Además, ‘El Toro’ es uno de los emblemas del club y ha demostrado en numerosas ocasiones el amor que le tiene a los nerazzurris. Este pasado mes de mayo, tras ser preguntado por si abandonaría en algún momento la disciplina interista dijo: "En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedaré aquí".
El Barça debe de pujar muy fuerte por él si quiere convencerlo para cambiar de aires. Una operación más que complicada.
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