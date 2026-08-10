Oficial: Ronald Araújo ya es nuevo jugador del Liverpool
El central uruguayo llega a los ‘reds’ en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria de 55 millones de euros
Manel Montero
Ronald Araújo se convierte en el tercer refuerzo para Iraola tras Víctor Muñoz y Jeremy Jacquet. El central charrúa llega cedido con una opción de compra de 55 millones de euros y el conjunto inglés asumirá toda la ficha del futbolista. Su llegada va a reforzar tanto el eje de la defensa como el lateral derecho, dos posiciones necesitadas en el conjunto ‘red’.
La operación ha sido muy sencilla y se ha cerrado en pocos días. El pasado viernes el central ya no viajó con sus compañeros para jugar el triangular ante el Udinese y Nottingham Forest. Hoy ha pasado el reconocimiento médico y ya es nuevo jugador del Liverpool para la próxima temporada.
Falta de protagonismo en el Camp Nou
Ronald Araujo lleva varias temporadas sin rendir al máximo nivel en el Barça, esto ha hecho que Hansi Flick no haya puesto dificultades en su salida. La pasada temporada fue el cuarto central de la plantilla por detrás de Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric García. Esta temporada este estatus no iba a cambiar. Además, ha vuelto Andreas Christensen y futbolistas de la cantera como Álvaro Cortés reclaman más protagonismo en el primer equipo.
Estos motivos han hecho que la salida de Ronald Araújo sea algo necesario, tanto para el club, como para el futbolista, que le puede ayudar a crecer.
El Barça, a su vez, está en busca de un central zurdo para apuntalar la defensa, siendo Laporte el máximo favorito. Algo que sería incompatible sin la salida de Araújo.
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