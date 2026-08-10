El problema entre Amrabat y el Real Betis

Sofyan Amrabat está negociando su salida del Fenerbahçe como agente libre y renunciar a los dos últimos años que le quedan en el equipo turco. La realidad es que su prioridad es volver al Real Betis tras disputar la última campaña en Heliópolis. Actualmente, se considera que no es posible su regreso, ya que urge reforzar la delantera junto a Cucho Hernández y el fichaje de Dani Ceballos. El tema del utrerano sigue parado, pero se busca hacerle un hueco.

Abde, Amrabat, Guerra y Natan, en un momento de la trifulca que vivieron los jugadores / J. M. LÓPEZ

De esta manera, Amrabat saldrá al mercado para encontrar un nuevo destino donde sí acepten su solicitud económica y seguir compitiendo al máximo nivel. Hoy se han producido conversaciones directas entre el entorno del futbolista y el club, según 'Al final de la palmera'. El internacional dejó buenas sensaciones a pesar de tener una lesión que hizo que bajase su nivel en la segunda vuelta.

El mediocentro tenía el objetivo de rescindir y, después, esperaba que el club verdiblanco moviese ficha. El problema viene con el salario que percibe el futbolista, cinco millones de euros netos, actualmente, inviable si no se adapta a la situación del Betis.

En plantilla en la posición del mediocampo se encuentran: Facundo Bernal, Marc Roca, Fidalgo, Fornals y Deossa, además del canterano Gnangoro, que está negociando su renovación.

Situación Dani Ceballos

El pasado 26 de junio el utrerano rescindía contrato con el Real Madrid. Esto suponía que Betis y jugador tuviesen vía libre para negociar y todo parecía que iba a ser mucho más facil. La realidad es que las negociaciones están muy paradas, pero ni muchos menos rotas. Dani Ceballos quiere recalar en el equipo de sus amores y retirarse allí. La otra parte, el Betis, tiene la intención de ficharlo, pero no a cualquier precio.

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Ceballos puede volver al Betis / EFE

El mediocentro pide una cantidad alta para su salario en la que el Betis no puede aceptar. La primera opción que se maneja desde la dirección deportiva es la del dalentero. Después, se pondrán todos los sentidos en la vuelta de Ceballos nueve años despues.