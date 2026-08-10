Robbie Ure y George Ilenikkhena las apuestas del Sevilla FC

El Sevilla ha cerrado el fichaje del delantero sueco, Robbie Ure. El montante total de la operacón es de 6,5 milones de euros fijos y unos tres en variables. El ex del IK Sirius viene a reemplazar la salida de Akor Adams. Con tan solo 22 años es una apuesta de la dirección deportiva. El jugador ya ha aterrizado esta mañana en Málaga antes de pasar las pertinentes pruebas médicas y físicas.

Robbie Ure / IK Sirius

En la última temporada que disputó en el club sueco, anotó nada más y nada menos que 20 goles en 20 partidos. Unas cierras que han hecho que el Sevilla haya apostado por él.

Ahora, se sigue mirando en el mercado de fichajes para incorporar otro delantero. Ese es el nigeriano George Ilenikhena, delantero de 19 años del Al-Ittihad. Tiene intención de volver a Europa y el cuadro sevillano pretende traerlo para completar la delantera. El Al-Ittihad pagó en invierno 33 millones por sus servicios al Mónaco, equipo con el que disputó Champions League.

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Fórmula George Ilenikhena

George Ilenikkhena / Al-Ittihad

El equipo saudí está dispuesto a una cesión. Es más, ambos equipos ya se han puesto en contacto, según ElDesmarque. El Sevilla podría cerrar a sus dos nuevos delanteros en menos de tres días y tenerlos disponibles para la primera jornada de liga ante el Rayo Vallecano.