El césped de Balaídos amenaza el estreno liguero del Celta

El Celta-Osasuna del próximo domingo está en el aire. A falta de cinco días para el estreno liguero en Balaídos, el estado del césped ha encendido las alarmas y el club vigués estudia qué decisión tomar en las próximas horas. El terreno de juego presenta problemas derivados de la aparición de un hongo que compromete sus condiciones.

La situación ha provocado que el Celta se incline por solicitar el aplazamiento del encuentro, una postura que ya ha trasladado tanto a Osasuna como a LaLiga. El conjunto navarro, por su parte, mantiene su intención de disputar el partido en la fecha inicialmente prevista, el domingo 16 de agosto a las 21:30 horas.

Un césped recién renovado

El problema llega después de que Balaídos estrenara este mismo verano un terreno de juego completamente renovado. Los trabajos se realizaron tras el mes de junio, una vez finalizada la temporada y después de la disputa de las últimas competiciones de categorías inferiores que tuvieron como escenario el estadio vigués.

LaLiga considera que, en el estado actual, el campo no reúne las garantías necesarias para acoger un partido de Primera División. El Celta deberá valorar ahora si la evolución del césped permite solucionar el problema a tiempo o si resulta necesario buscar una alternativa.

El calendario, otro problema

El posible aplazamiento tampoco sería una cuestión sencilla para el conjunto de Claudio Giráldez. El Celta ya había decidido afrontar la primera jornada sin Borja Iglesias, que se reincorporó este martes a los entrenamientos después de su participación con España en el Mundial.

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Mover el encuentro supondría además comprimir todavía más un calendario que ya aparece cargado para los vigueses. Por ahora, la única certeza es que el estreno ante Osasuna previsto para este domingo no está garantizado y que las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro del partido.