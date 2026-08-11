Se confirma la grave lesión de Roony Bardghji

Malas noticias para el Barça y Roony Bardghji. El futbolista ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior de su pierna derecha. Una lesión que le mantendrá apartado unos siete meses. Así lo ha confirmado el club en sus redes sociales a primera hora de esta tarde.

La lesión se produjo en el entrenamiento de este lunes. Hansi Flick decidió que no viajarán ni él ni Marc Casadó para los amistosos de este fin de semana, ambos pendientes de su futuro.

Duro revés para Roony

El extremo sueco se encontraba pendiente de buscar un nuevo club en búsqueda de oportunidades. Su protagonismo la temporada pasada fue escaso, ya que era el suplente de Lamine Yamal. Los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi le imposibilitaba cualquier opción de poder ser importante, por lo que tenía el cartel de transferible.

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Roony durante un encuentro durante esta temporada / AFP

Su salida era una operación que interesaba tanto al jugador como al propio Barça, que contaban con este pellizco económico para acometer los objetivos que tiene el club para este mercado de fichajes.