Continúa la operación salida en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sigue dándole forma a la plantilla de cara a la próxima temporada. Tras las llegadas de Morten Hjulmand, Alejandro Grimaldo y Kangin Lee, el conjunto del Cholo se ha visto obligado a poner en marcha la operación salida para hacer hueco a sus últimos objetivos.

El primero en salir ha sido Thiago Almada al River Plate por 20 millones de euros, el conjunto argentino lo hizo oficial en el día de ayer. La próxima operación que hará caja en las arcas colchoneras va a ser la venta de Nahuel Molina a la Roma por 17 millones de euros, el jugador ya se encuentra en Italia para firmar su nuevo contrato. El último que se puede cerrar en los próximos días es la salida de Matteo Ruggeri al Aston Villa de Unai Emery por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Además, Sorloth también podría abandonar la disciplina atlética debido a su falta de adaptación al modelo del Cholo. Hay muchos equipos pendientes de su situación, su precio podría rondar los 30 millones de euros.

Thiago Almada en un partido durante esta temporada / Europa Press

Unas ventas necesarias

El Atlético de Madrid gracias a estas ventas va a conseguir tener un gran colchón económico con jugadores que no eran imprescindibles la temporada pasada. Este dinero lo van a poder invertir en nuevas incorporaciones que puedan completar los últimos huecos que necesita el Cholo Simeone para completar la plantilla. El que más está sonando es el del Cuti Romero, el central del Tottenham interesa mucho a los colchoneros para suplir las bajas que ha habido en defensa.

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Cuti Romero en la final del Mundial 2022 / EFE

Con la llegada del argentino al Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco daría por cerrada la línea defensiva. La solución en las salidas de los laterales pasaría por Marc Pubill o Hancko junto a jugadores de la cantera como Javier Boñar.