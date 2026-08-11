Luis Enrique hace público su candidato al Balón de Oro

Luis Enrique lo tiene muy claro: el próximo Balón de Oro tendría que ser Fabián Ruiz. Así lo hizo saber mientras sus compañeros le felicitaban durante el entrenamiento del día de ayer: ‘Fabián ha ganado el Mundial, hace 2 años la Eurocopa, la Champions dos veces seguidas, Nations League. Balón de Oro’.

Fabián Ruiz celebra su gol contra Bélgica. / EFE

El jugador andaluz ha sido una pieza muy importante tanto para el entrenador del PSG como para Luis de la Fuente. Además del Mundial y la Champions ha levantado la Ligue 1, la Supercopa de Europa y la Supercopa de Francia.

El Balón de Oro más abierto de los últimos años

Se acerca la gala del Balón de Oro y puede ser el galardón más disputado de los últimos años, no hay un candidato claro. De los jugadores de la Selección Española campeona del mundo, Rodri y Lamine Yamal son los máximos favoritos. Otros nombres que entran dentro de este debate son Harry Kane, Kvaratskhelia, Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé o, incluso, Leo Messi.

Noticias relacionadas

Rodri, MVP del Mundial / EFE

Todos estos nombres se topan ante el mismo problema: no hay ninguno que haya completado un Mundial al nivel de su temporada regular o viceversa. Esta falta de favoritismo sobre algún jugador podría abrir la posibilidad de que Fabián Ruiz, a través de su increíble palmarés, entre en la quiniela por levantar el premio.