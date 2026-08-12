Luis Enrique y Unai Emery se enfrentarán esta noche por el primer título de la temporada

Tras el eclipse total que dejará a oscuras gran parte de España durante unos minutos, llegará el momento de que brillen las estrellas. Como cada verano, el campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League se enfrentarán por ver quien levanta el primer título de la temporada: la Supercopa de Europa. El PSG, vigente campeón del torneo, repite protagonismo en la edición de este año y se enfrentará al Aston Villa, que en la temporada 82-82 ganó la única edición en la que ha participado hasta ahora.

Dos entrenadores españoles cara a cara

Será un duelo con total protagonismo español en los banquillos. Al PSG lo entrena Luis Enrique y al Aston Villa Unai Emery. Durante la rueda de prensa previa al encuentro, el que fue entrenador del Valencia durante 4 temporadas, se ha rendido en elogios hacia el entrenador asturiano. “Tras ganar 2 veces la Champions, Luis Enrique ahora mismo es el mejor entrenador del mundo sin duda. Enfrentarnos a él es un reto y un test, me gusta jugar contra los mejores”, declaró Emery.

Emery y Unai han matenido una muy buena relación como entrenadores del City y el Aston Villa / EP

El entrenador del Aston Villa definió la final como “otra oportunidad para ganar un trofeo" y se mostró muy positivo con la “nueva era” que se está iniciando en el club, porque ahora son capaces de “luchar por títulos”. Sin embargo, la estadística va totalmente en contra del conjunto inglés. El campeón de la Europa League no gana al campeón de la Champions League desde 2018, cuando el Atlético de Madrid venció al Real Madrid 2-4. Además, Unai Emery ha disputado 3 supercopas, todas como campeón de la Europa League, pero nunca ha conseguido levantar ninguna.

El PSG es una apisonadora

Luís Enrique quiere seguir rompiendo récords con el PSG y no se plantea otro escenario distinto al de ser campeón esta noche. “Hoy, cuando me dicen: ‘Has ganado muchos títulos’, respondo que no importa; es el pasado, es historia antigua. No creo que haya un solo equipo en Europa más motivado que nosotros. Queremos más”, declaró el entrenador español.

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique (L) and Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta greet each other before the start of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / SD

Luis Enrique lleva 2 temporadas consecutivas ganando la Champions League, pero no se conforma y ya mira más allá. “Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel”, afirma el asturiano.

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El partido empezará a las 21:00

Esta noche a las 21:00, la pelota comenzará a rodar en el Red Bull Arena y el encuentro prácticamente servirá para dar el pistoletazo de salida a la temporada 26-27. En pocas horas se conocerá si el PSG consigue revalidar el título que logró la temporada pasada en la tanda de penaltis ante el Tottenham, o si el Aston Villa da la sorpresa y se convierte en el único equipo capaz de frenar la histórica racha ganadora de Luís Enrique.