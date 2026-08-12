La Real Sociedad, en la pole por el fichaje de Fábio Silva

El inicio del campeonato liguero está a la vuelta de la esquina y los equipos tienen que ir perfilando sus plantillas de cara a las primeras jornadas. En el caso de la Real Sociedad, el apartado de salidas ha estado más activo que el de las nuevas incorporaciones. Brais Méndez, Aritz Elustondo y Carlos Fernández ya han abandonado la disciplina txuri-urdin junto a los nombres de Wesley y Caleta-Car, que han regresado a su club tras un periodo de cesión. En cuanto a llegadas, el único nombre reseñable es el de Kazunari Kita, central japonés que la pasada campaña ya militó en el filial donostiarra y ahora parece poder contar para Matarazzo.

Desde la secretaría técnica quieren dar un golpe encima de la mesa con la contratación de un viejo conocido en LaLiga. Se trata de Fábio Silva, un trotamundos que a sus 24 años ya sabe lo que es jugar en siete ligas diferentes. Durante su estancia en España, jugó para la UD Las Palmas en la temporada 2024/25. Bajo las órdenes de Luis Carrión y Diego Martínez, el delantero portugués fue una de las sensaciones del campeonato, anotando un total de 10 goles y repartiendo tres asistencias en 24 partidos con el equipo pío-pío.

Fábio Silva / UD Las Palmas

Actualmente, se encuentra en el Borussia Dortmund, quien desembolsó el pasado verano una cifra cercana a los 22 millones de euros para cerrar su fichaje desde el Wolverhampton. En la Bundesliga, sin embargo, no ha logrado mostrar su mejor versión, anotando solamente dos goles en 28 partidos disputados. Siempre a la sombra de Serhou Guirassy, el atacante parece decidido a buscar una salida y la Real Sociedad es el que más interés ha mostrado para firmar su regreso a LaLiga, algo que Fábio Silva vería con buenos ojos para relanzar su carrera.

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Una lucha con muchos pretendientes

Sin embargo, la operación no será nada fácil. Fábio Silva ha despertado el interés de varios clubes, especialmente en España. Real Betis, Villarreal y Deportivo también han sondeado la incorporación del internacional portugués, pero el Borussia Dortmund no parece dispuesto a regalar al futbolista. El jugador tiene contrato hasta 2030 y una cesión es la opción más viable. En cualquier caso, la Real Sociedad parece su próximo destino.