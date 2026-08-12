Xavi Hernández, elegido nuevo seleccionador de Países Bajos

Han pasado más de dos años desde que Xavi Hernández abandonó el banquillo del FC Barcelona. Tras una intensa etapa al frente del conjunto azulgrana y un último año lleno de vaivenes, el club decidió prescindir de sus servicios. Desde entonces, el egarense se tomó un tiempo para descansar y esperar a que llegase una oferta que se ajustara a sus intereses. Y, por fin, esa propuesta ha llegado.

La KNVB (Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos) hizo oficial este miércoles la incorporación de Xavi Hernández como nuevo seleccionador absoluto del combinado ‘Oranje’. El egarense firma hasta 2030, por lo que afrontará la próxima Eurocopa y también el Mundial que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

"Presentamos con orgullo a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!", anunció la federación neerlandesa. "Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", explicó el organismo en un comunicado.

De este modo, Xavi Hernández ha tomado la decisión de retomar su carrera para tomar las riendas de la 'Oranje'. El exentrenador del Barça toma el relevo de Ronald Koeman, quien dimitió tras caer eliminado ante Marruecos. Además, curiosamente, se da la circunstancia de que el egarense vuelve a reemplazar al héroe de Wembley, después de que lo hiciera ya en el FC Barcelona en noviembre de 2021. En aquella ocasión, Xavi logró revitalizar a un equipo desmotivado y acabó la Liga en una meritoria segunda posición. Ahora, tendrá el reto de devolver a la 'Oranje' al primer escalafón del fútbol mundial. Después de caer en los dieciseisavos de final del pasado Mundial, los neerlandeses se marcan como objetivo ofrecer un buen rendimiento tanto en la Nations League como en la próxima Eurocopa.

Este nuevo reto encaja con las pretensiones de Xavi, que no había ocultado que su próximo paso que deseaba emprender en su carrera es convertirse en seleccionador. Así lo afirmó en una entrevista concedida a RNE durante el Mundial de este verano, donde explicó que el formato de una selección le permitiría una mayor conciliación con su vida familiar. "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...", dijo el de Terrassa.

La filosofía de Xavi también encaja con la identidad futbolística que tradicionalmente ha defendido la selección neerlandesa, un estilo de juego que quizás no haya sido capaz de implementar en los últimos tiempos. El catalán ha mamado de la escuela de fútbol de los Países Bajos desde que entró a La Masia y tuvo como entrenadores a Louis van Gaal, con quien debutó con el primer equipo, y Frank Rijkaard, bajo cuyas órdenes conquistó la Champions League. Además, mantuvo una estrecha relación con Johan Cruyff y su entorno.

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La KNVB también había sondeado otras alternativas como Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola, Michael Reiziger y Roberto Martínez. De hecho, 'Goal' apuntó que el director de la federación neerlandesa, Nigel de Jong, se había reunido con el de Balaguer. Sin embargo, se han acabado decantando por Xavi, que afrontará sus primeros compromisos como seleccionador de Países Bajos en el parón de septiembre. A finales de mes, la 'Oranje' disputará sus dos primeros compromisos de la UEFA Nations League, ante Alemania y Serbia.

Fuente: Sport