Albert Celades, involucrado en el surrealista vídeo del perdón de Ontiveros en el Cádiz

Hay vídeos para anunciar fichajes, presentar camisetas o celebrar éxitos... Y luego está el que ha publicado el Cádiz CF para explicar la continuidad de Javi Ontiveros. Una pieza difícil de catalogar, a medio camino entre un mensaje institucional, una charla de vestuario y, sobre todo, una escena de ficción de lo más surrealista que puede existir en el mundo del fútbol.

El protagonista es Ontiveros, ex del Villarreal CF, pero también lo es el nuevo Cádiz. El club quiere dejar claro que el atacante tendrá una segunda oportunidad después de meses en los que su estado físico y su compromiso estuvieron en el centro de la polémica.

De señalado por Vizcaíno a recibir el perdón

Hace unos meses, el escenario para el malagueño era completamente diferente. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz entonces, fue muy contundente al hablar del futbolista. Llegó a asegurar que había faltado al respeto a la camiseta y al escudo y cuestionó incluso su deseo de volver a ser jugador. Parecía que el camino de Ontiveros estaba lejos del Nuevo Mirandilla.

Pero con la llegada de Christian Septien a la propiedad y a la presidencia, todo ha dado un giro inesperado. Y el vídeo es una prueba evidente de ello. Muestra a un Ontiveros cabizbajo en el vestuario hasta que entra Septien, le pregunta cómo está y comienza una conversación en la que le exige compromiso, profesionalidad y cuidado físico con las cámaras delante.

"Tú y yo tenemos un compromiso con el club, con la afición. Vas a estar en forma, te vas a cuidar y vas a comprometerte como un profesional". El futbolista agrega como mensaje a la afición que se siente "muy motivado y con muchas ganas": "Quiero que volváis a aplaudirme como hicisteis el primer año".

Después de que el futbolista responde que está "motivado" y con ganas de recuperar el cariño de la afición. Entonces llega la frase que resume toda la escena: "Es una segunda oportunidad, no hay más".

Celades entra en escena

El último protagonista en aparecer en los planes es Albert Celades, nuevo entrenador cadista y viejo conocido del valencianismo. El técnico dirigió al Valencia CF en la temporada 2019-20 y ahora afronta otro reto: recuperar a un futbolista con talento, pero que viene de un curso complicado... y, sobre todo, colocar a los gaditanos en Primera, pese a que afirma que el máximo dirigente no se lo ha pedido.

Su mensaje a Ontiveros sigue la misma línea: el Cádiz quiere contar con él, pero no solo de palabra. Tiene que demostrarlo en el campo. "Javi, estamos deseando contar contigo pero no solo de palabra, también en el campo. Queremos que cada jugador del Cádiz se deje la piel en el campo en cada partido. Juntos seremos mas fuertes y estamos encantados de tu nuevo compromiso".

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El mensaje es claro: Ontiveros tiene una nueva oportunidad. Ahora falta lo más importante, que la aproveche sobre el campo.