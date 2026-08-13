Estas han sido las palabras árbitro vetado por Donald Trump en el Mundial tras pitar la Supercopa de Europa

Ya hace un par de meses desde que Estados Unidos le prohibió la entrada al país a Omar Artan a pocos días de que pitara su primer partido en un Mundial. Su historia se viralizó rápidamente y el mundo del fútbol se puso de su parte, porque la decisión del gobierno de Estados Unidos no tenía ningún fundamento. Para mostrarle su apoyo, la UEFA decidió designarle como el árbitro principal de la Supercopa de Europa.

Omar Artan, en paartido entre Gabón y Costa de Maarfil en la Copa Áfria 2025. / SD

"Esto ha sido mi Mundial"

De esta forma, el somalí Omar Artan se convirtió ayer en el primer árbitro no europeo en pitar una final de la Supercopa de la UEFA. El partido enfrentó al PSG y al Aston Villa y se saldó con victoria para los franceses. Artan supo dirigir el encuentro y demostró por qué se le considera uno de los mejores árbitros de África. Tras el encuentro, estas fueron sus palabras: “Tuve suerte, pero he trabajado duro para estar aquí y estoy realmente orgulloso”.

El colegiado se llevó varios recuerdos del partido que le permitirán recordar este gran logro para siempre. Entre la camiseta que llevó y las tarjetas que utilizó para amonestar a Pau Torres, Joao Gomes y John McGinn, los tres recibieron una amarilla, destacó otro elemento que a primera vista no suele estar tan conectado con los árbitros: el balón del encuentro. Artan se llevó uno a casa y en él escribió este mensaje: “Muchísimas gracias, esto ha sido mi Mundial”.

Preparado para nuevos retos

Este gesto muestra la humildad de un árbitro, que además es una gran persona. Durante los días previos al encuentro se le pudo ver por Salzburgo haciéndose fotos, siempre con una sonrisa, con todos los aficionados que se lo pedían.

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Ahora que se ha consagrado en el fútbol internacional habrá que ver cuál es su próxima gran cita. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también le quiso dedicar unas palabras: “Omar Artan es un árbitro joven pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol”.