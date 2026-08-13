El balón que “habla”: así funciona la revolucionaria tecnología que estrenará LaLiga

LaLiga dará este fin de semana un paso más hacia el fútbol del futuro. La competición española estrenará esta temporada el denominado "balón conectado", una tecnología que ya se ha utilizado en torneos de FIFA y UEFA y que ahora desembarca por primera vez en una gran liga doméstica. A simple vista parece un balón normal, pero en su interior esconde un pequeño sensor que permitirá conocer con una precisión milimétrica qué ocurre en cada acción del juego.

Lo más llamativo es que el balón necesita cargarse. Igual que un teléfono móvil o unos auriculares inalámbricos, incorpora una batería recargable que requiere alrededor de 90 minutos para alcanzar el 100 % de carga y ofrece una autonomía cercana a las cinco horas. Por ese motivo, cada partido contará con varios balones preparados previamente y almacenados en soportes específicos para garantizar que todos estén listos antes del pitido inicial.

Día de la presentación del nuevo balón conectado en LaLiga EA SPORTS / EFE

Un sensor capaz de detectar el instante exacto de cada toque

La clave de esta innovación se encuentra en un sensor situado en el interior del balón. Equipado con acelerómetro y giroscopio, es capaz de registrar movimientos, impactos, velocidad y dirección en tiempo real. La tecnología envía hasta 560 señales por segundo y ofrece alrededor de 100 actualizaciones de posicionamiento cada segundo, una cantidad de información imposible de captar para el ojo humano.

Así se meditá el fuera de juego milimétrico con los sensores / RFEF

Servirá principalmente para ayudar al arbitraje. El sistema permite identificar el instante exacto en el que un jugador golpea el balón, un dato fundamental para el fuera de juego semiautomático. También puede detectar contactos mínimos en acciones polémicas, como un doble toque en un penalti, una mano dudosa o un desvío casi imperceptible antes de un gol. Precisamente este tipo de tecnología ya ha resultado decisiva en Mundiales, Eurocopas y otras competiciones internacionales durante los últimos años.

Más datos para árbitros, entrenadores y aficionados

La llegada del balón inteligente no solo afectará a las decisiones arbitrales. LaLiga también utilizará la información generada para enriquecer las retransmisiones y ofrecer nuevas estadísticas. Velocidad de disparo, potencia de los golpeos, tipo de contacto o trayectoria exacta del balón son algunos de los datos que podrán incorporarse a las emisiones televisivas y a los análisis técnicos de los clubes.

Para que el sistema funcione correctamente, los estadios dispondrán de una red de antenas distribuidas alrededor del terreno de juego que reciben la información enviada por el balón en tiempo real. Esa combinación de sensores, cámaras y software permitirá crear una imagen mucho más precisa de cada jugada y reforzará la apuesta tecnológica de LaLiga, que esta temporada también estrenará el fuera de juego semiautomático en Primera División.

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Aunque la tecnología promete reducir errores y aportar más transparencia, tampoco ha escapado a la polémica. En algunos torneos recientes hubo aficionados y expertos que cuestionaron determinadas decisiones apoyadas por estos sensores, especialmente en acciones donde los contactos eran prácticamente imperceptibles. Sin embargo, los organismos que la utilizan defienden que se trata de una de las herramientas más precisas disponibles actualmente. A partir de esta jornada, el fútbol español pondrá a prueba un balón que ya no solo rueda: también mide, registra y comunica todo lo que sucede sobre el césped.