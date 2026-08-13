Arbeloa expulsado… ¡y su Fulham se retira del campo antes de que acabe el partido!
El Trofeo Costa del Sol terminó con la victoria del Málaga por la incomparecencia de su rival, que se negó a jugar la tanda de penaltis
El partido de presentación del Málaga ha dejado uno de los momentos más surrealistas de la pretemporada. Los de Funes se enfrentaban al Fulham de Arbeloa en el torneo Costa del Sol y el encuentro se estaba desarrollando con normalidad, hasta que en el último minuto el árbitro pitó un penalti que desató la locura. Hasta ese momento, el Fulham iba ganando 2-1 y el Málaga empató desde los 11 metros en una de las últimas jugadas del encuentro. La acción enfureció a Álvaro Arbeloa, que se puso a discutir con Miguel Ángel Ortiz Arias y acabó expulsado.
Los penaltis "no estaban en el contrato"
Como en todos los trofeos, ya sean oficiales o de pretemporada, la edición número la edición número 36 del Trofeo Costa del Sol debía de tener un ganador. Por tanto, el partido se marchaba a los penaltis, o eso pensaban los jugadores del Málaga. Tras el final de los 90 minutos, el equipo inglés se negó a disputar la tanda porque, según ellos, “no estaba en el contrato”. Acto seguido, abandonaron el césped y no regresaron.
Tras el encuentro, el Fulham emitió un pequeño mensaje a través de sus redes sociales: “¡Gracias por su excelente apoyo en Málaga esta noche! Podemos confirmar que, antes del partido, ambos equipos acordaron que no habría tanda de penaltis en caso de empate”. Para no aumentar la polémica, el Málaga no emitió ningún tipo de comunicado y simplemente decidieron el trofeo en una tanda en la que Eneko Jauregui convirtió el único lanzamiento que se tiró; por supuesto, sin portero.
El malaguismo se despidió de Dani Sánchez
Después de este surrealista final de partido, los aficionados malaguistas se despidieron de Dani Sánchez. El futbolista, que no estaba convocado, salió al campo a decirle adiós a los aficionados vestido de calle. Aunque su nuevo destino todavía no es oficial, según el medio Málaga Hoy, su entorno asegura que existen varias ofertas sobre la mesa de varios equipos de Segunda División y algunos extranjeros. El lateral izquierdo malagueño se despide tras 2 temporadas en el club y 70 partidos con el Málaga.
El club andaluz comenzará la temporada el próximo 19 de agosto a las 21:00 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. La Rosaleda deberá esperar hasta la segunda jornada para volver a albergar un encuentro de LaLiga 8 temporadas después. Será ante el Deportivo de A Coruña, otro de los recién ascendidos.
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