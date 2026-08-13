Osasuna estalla contra LaLiga: el durísimo comunicado que incendia el inicio de temporada

El aplazamiento del Celta-Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos ha desatado una tormenta institucional apenas unos días antes del inicio liguero. LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol acordaron que el encuentro se dispute el próximo 27 de agosto, una decisión que ha provocado una durísima reacción del conjunto navarro. Aunque Osasuna comprendió desde el primer momento los motivos que impedían la celebración del partido este fin de semana, considera injustificable la forma en la que se ha gestionado todo el proceso de elección de la nueva fecha.

El origen del conflicto está en que ambos clubes habían alcanzado un acuerdo para disputar el encuentro durante el parón internacional de septiembre. Sin embargo, esa propuesta fue descartada por los organismos competentes, que optaron por una fecha distinta y mucho más cercana en el calendario. A partir de ahí, el tono del comunicado rojillo se endurece hasta convertirse en una crítica frontal a la organización de LaLiga y a la gestión de los calendarios en el fútbol español.

"Una falta de respeto inadmisible"

La parte más contundente del escrito llega cuando el C.A. Osasuna denuncia que la decisión se tomó apenas tres días antes del encuentro previsto. El club asegura que este tipo de situaciones responden a una dinámica que se ha repetido en numerosas ocasiones y habla abiertamente de una gestión marcada por la improvisación. "Que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento, sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad", señala el comunicado.

Pero la entidad navarra va un paso más allá al abordar el rechazo de la fecha consensuada con el Celta. Osasuna recuerda que aceptó las circunstancias excepcionales del club gallego y colaboró para encontrar una solución que satisficiera a ambas partes. Por ello considera especialmente grave que esa propuesta fuera ignorada. "Que, además, tanto LaLiga como la RFEF obvien la existencia de un acuerdo entre clubes para la disputa del encuentro, cuando además Osasuna ha sido sensible a las circunstancias del Celta y había acordado con el equipo gallego una nueva fecha, es sencillamente una falta de respeto inadmisible", afirma el texto. El club añade que este episodio se suma a otras decisiones recientes que considera perjudiciales, como la negativa a modificar el horario del Osasuna-Levante o la programación un lunes de sus dos primeros partidos como local.

Un mensaje demoledor contra la gestión de LaLiga

Más allá del desacuerdo por la fecha elegida, el comunicado cuestiona directamente los argumentos utilizados para justificar la decisión. Osasuna considera incomprensible que se haya descartado una alternativa respaldada por ambos clubes y entiende que la nueva programación vuelve a perjudicar precisamente a la entidad que ya se vio afectada por el aplazamiento inicial. Además, critica que la resolución haya sido presentada públicamente como una medida consensuada.

"No hay reglamento ni criterio ni explicación que pretenda darse que pueda sostener que, ante una fecha acordada por los dos clubes implicados, se tome una decisión que perjudique especialmente al que ya había resultado perjudicado por el inicial aplazamiento. Ni tampoco que dicha decisión se venda como un acto 'en coordinación con los clubes'", denuncia Osasuna. El club también recuerda que la determinación llegó cuando la expedición rojilla ya tenía planificado su desplazamiento a Vigo, a poco más de 48 horas del partido.

Noticias relacionadas

El escrito concluye con una frase que resume el profundo malestar existente en Pamplona. Utilizando el histórico eslogan comercial de la patronal del fútbol español, Osasuna cierra su comunicado con una crítica contundente: "Efectivamente, no es fútbol, es LaLiga". Una frase que resume el comprensible enfado del Osasuna con la gestión del aplazamiento y que pone el foco en la actuación de LaLiga y la RFEF una vez más.