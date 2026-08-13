Pedro Porro entra en escena: Deco ya tiene un candidato en la recámara

El FC Barcelona continúa atento a las oportunidades que ofrece el mercado y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Pedro Porro. El lateral derecho del Tottenham ha firmado una sobresaliente actuación con la selección española durante el Mundial, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo y despertando el interés de varios grandes clubes europeos. Entre ellos, el conjunto azulgrana, donde su perfil encaja por edad, experiencia y capacidad ofensiva. Eso sí, su posible llegada estaría vinculada a una hipotética salida de Jules Koundé, ya que el Barça no contempla reforzar el lateral derecho salvo que se produzca una venta importante en esa demarcación.

Más allá de sus prestaciones defensivas, en el Barça valoran especialmente su entendimiento con Lamine Yamal. Ambos futbolistas han mostrado una conexión sobresaliente en la banda derecha de la selección española, generando una sociedad que ha resultado determinante en varios encuentros. Ese rendimiento ha provocado que tanto Joan Laporta como Deco hayan seguido con atención las actuaciones del extremeño durante la cita mundialista.

Pedro Porro y su familia tras ganar el Mundial / Instagram

Un perfil que encaja en el modelo azulgrana

Pedro Porro reúne muchas de las características que busca el Barça para sus laterales. Tiene recorrido, capacidad para asociarse en campo rival y una notable producción ofensiva. A sus 26 años, además, atraviesa el mejor momento de su carrera tras consolidarse en la Premier League y convertirse en una pieza fija de la selección española. Su crecimiento en las últimas temporadas le ha situado entre los defensores más cotizados de Europa.

Sin embargo, en el club catalán no consideran prioritaria la incorporación de un lateral derecho. Hansi Flick cuenta actualmente con varias alternativas para esa demarcación, con Jules Koundé como principal referencia y otros futbolistas capaces de ocupar esa posición cuando sea necesario. Por ello, aunque el nombre de Porro gusta, no figura entre las urgencias de la dirección deportiva.

Jules Kounde en el FC Barcelona durante un partido de UEFA Champions League / AFP7 vía Europa Press

La renovación con el Tottenham frena cualquier movimiento

El principal obstáculo para una hipotética llegada al Camp Nou es contractual. El Tottenham se adelantó al interés de otros clubes y cerró recientemente la renovación del internacional español hasta 2031, blindando a uno de los jugadores más importantes de su plantilla. La ampliación de su vínculo llegó justo antes del Mundial y elevó todavía más el coste de una posible negociación.

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Por el momento, el interés azulgrana se mantiene en el terreno de la observación. El rendimiento de Pedro Porro ha causado una gran impresión en los despachos del Barça, pero su reciente renovación y la falta de necesidad inmediata en la posición convierten la operación en una posibilidad remota. Aun así, el lateral español ya ha logrado algo importante: llamar la atención de uno de los clubes más poderosos del continente gracias a su espectacular crecimiento en la élite.