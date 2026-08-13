Raúl Garrido, el descubridor de Pep Chavarría, tras su fichaje por el Chelsea: "Puede optar a la selección española en breve"

Raúl Garrido conoce bien la historia de Pep Chavarría porque, en buena medida, también forma parte de ella. El técnico valenciano coincidió con el lateral durante las temporadas 2019-20 y 2020-21 en el Olot, en plena categoría de bronce, y fue una de las figuras clave en la transformación de un futbolista que por entonces todavía se movía por el centro del campo y que acabaría convirtiéndose en un lateral de enorme recorrido y proyección. Garrido trabajó con él los conceptos tácticos y defensivos que necesitaba para dar el salto, pero también encontró en Chavarría a un jugador dispuesto a escuchar, aprender y crecer.

Años después, aquel futbolista que se abría camino en Segunda B acaba de firmar por todo un Chelsea y se ha convertido en uno de los nombres de moda del fútbol español. SUPERDEPORTE ha hablado con Garrido, hoy director deportivo del SD Portmany, para conocer de primera mano cómo se gestó aquella evolución y qué hay detrás del jugador que ahora afronta el gran reto de su carrera. Porque si hay alguien que conoce a Pep Chavarría desde sus primeros pasos hasta la élite, ese es Raúl Garrido.

¿Qué recuerdos tienes de aquel jugador?

"Tengo un recuerdo de un chico que llegó de Tercera División, un poco con la idea, a priori, de tener un papel más secundario, con una humildad tremenda, un comportamiento, una actitud buenísima, de siempre querer aprender, de aceptar en los momentos que tocaba no ser protagonista, llevarlo bien y entender que le llegaría su oportunidad. Lo trabajó en ese sentido. Ya te digo que, en principio, no era muy protagonista, pero poco a poco, con mucho trabajo, con mucha humildad y queriendo siempre aprender y escuchar, en poco tiempo pasó a ser titular indiscutible y ya mostraba una capacidad y unas condiciones muy altas.

Pero lo que más me llama la atención nada más llegar a él es su humildad y sus ganas de aprender y de escuchar."

Precisamente viste ese desarrollo desde que llegó hasta que finalmente le llega la oportunidad del Zaragoza. Durante todo ese periodo, ¿creíste que sería un futbolista que podría llegar a alcanzar la élite o que iba a ser un jugador de hacer carrera en esas divisiones entre Segunda y Segunda División B?

"En principio, cuando llegó no esperábamos quizá ese salto que después dio, porque creíamos que le faltaban algunas condiciones, sobre todo a nivel defensivo, porque a nivel ofensivo era muy bueno, una capacidad para llegar muy rápido, para llegar, centrar, uno contra uno, pero tenía dificultades en el momento sin balón.

Raúl Garrido y Pep Chavarría durante un entrenamiento / Olot

Pero se puso manos a la obra. Nosotros le ayudamos mucho a que entendiera que eso lo tenía que mejorar y, cuando dio ese salto, cuando ya fue más completo a nivel defensivo, ahí sí que yo tenía claro que para el fútbol profesional sí que era un jugador. Evidentemente, no te planteas que para el Chelsea, quizás es mucho, pero sí que entendía que era un jugador que podía llegar al fútbol profesional, que podía vivir en el fútbol profesional toda su carrera."

¿Qué techo le veías?

"Lo que te digo, yo creía que, sobre todo la segunda temporada, cuando desarrolló todo su potencial, yo estaba convencido de que podía llegar a Primera División.

Esto es aventurarse mucho, porque sabemos que el fútbol es súper complejo y muchas veces depende de muchas cosas, pero sí que le veía que podía llegar a Primera División. A Segunda lo daba por hecho que nos llegarían ofertas, y como fue así, el Zaragoza, lo daba por hecho 100 %, y a Primera yo creía que podría llegar. Pero claro, para eso tendrían que darse situaciones que luego afortunadamente se le dieron.

Pero sí que le veía un potencial para estar primero en el fútbol profesional y luego en Primera, pues sí."

Él parte de extremo en Tercera División, luego ya pasa a jugar de lateral. ¿Cómo es ese trabajo para hacer que un futbolista que, al final, tiene en principio como valores ese talento, ese dinamismo, esa verticalidad, en una categoría tan exigente como era esa Segunda B física, con muchos veteranos, se convirtiera en un lateral completo y que ahora mismo acaba de firmar por el Chelsea?

"Pues mira, en el principio, en Figueres, alternaba el mediocentro. O sea, él era curioso, era mediocentro y a veces, pero solo a veces, jugaba en banda. En banda, de lateral izquierdo.

Nosotros jugábamos con tres centrales y con carriles, entonces lo intentamos adaptar a esa posición de carril y lo hicimos con mucho trabajo. Yo recuerdo a nuestro segundo entrenador, Kevin Martínez, que también es valenciano, hacía mucho trabajo individualizado con él y con otros jóvenes, con Arnau Comas, que ahora está en el Deportivo de La Coruña, que también está con nosotros.

Mucho trabajo individual, de sesiones extra fuera de lo que es la sesión global, del conjunto, y con mucho vídeo y hacerle ver que donde tenía el punto de mejora era el momento sin balón.

Cuando no lo teníamos, cómo se posicionaba, cómo se perfilaba, cuándo tenía que saltar a la presión, cuándo tenía que replegar. Un poco todo eso trabajamos para hacerlo más completo.

Y la verdad es que el mérito es suyo absoluto porque, con esa predisposición que tenía y esas condiciones, hizo que el final de temporada, mitad de temporada hacia adelante, la segunda que estuvimos juntos, era espectacular.

Claramente tenía que ficharlo un equipo de Segunda mínimo."

Si le preguntaran a Pep Chavarría, ¿qué impronta de Raúl Garrido crees que tiene en su fútbol?

Bueno, no lo sé, eso habría que preguntarle a él. Yo siento que él está muy contento con nuestra ayuda, que le dimos.

Pep Chavarría en su etapa en el Olot / Olot

De hecho, alguna vez hablamos y siempre me ha manifestado su agradecimiento. Fueron dos temporadas también muy buenas a nivel colectivo y todo hace que el recuerdo fuera muy positivo.

Yo pienso que creerá que le ayudamos para darle el salto definitivo a ser un jugador más completo.

Eso es lo que siento, pero habría que preguntarle a él. Por lo que a veces me manifiesta, creo que va en esa línea.

¿Crees que su carrera es un espaldarazo o supone un ejemplo para todos aquellos futbolistas que han crecido en canteras que quizás no son de Primera División o del fútbol profesional y que se puede llegar quizás más por la vía del fútbol más regional?

"Desde luego que sí.

Dos cosas. Una, yo creo que hay muchísimo talento y todo no cabe en las grandes escuelas, en las escuelas de fútbol profesional de Primera y Segunda División, no caben todos. Eso uno, hay que aceptarlo.

Pep Chavarría en su etapa en el Olot / Olot

Y dos, creo que el fútbol de la antigua Segunda B para abajo hay mucho nivel y cada vez más. Entonces creo que es un ejemplo para los clubes y para los jugadores de que hay muchísimo talento, que se puede trabajar con ello y que los jugadores que no estén en una gran escuela de equipos de fútbol profesional deben sentir que es posible, que no todo se reduce a estar en un Barça, en España, Valencia, Cádiz y de ahí saltar. Sino que afortunadamente hay casos que demuestran que se puede dar el salto de otra manera."

Antes has mencionado que en ocasiones habías podido hablar con él, pero este verano, teniendo en cuenta todo lo que se ha forjado, su fichaje por el Chelsea, ¿has podido hablar con él a lo largo de este verano, de este periodo de mercado, mientras se llevaba a cabo la operación con el Chelsea y Xabi Alonso?

"No, bueno, a ver, han sido relaciones, comunicaciones puntuales y, en este sentido, no le he querido tampoco agobiar. Estas son cosas que son suyas, personales, y no hemos hablado. Sinceramente, del mercado no hemos hablado.

Hemos hablado puntualmente. Cuando yo iba a un equipo me felicitaba, hablábamos sobre cómo lo iba a hacer, cuando él daba un cambio al Zaragoza, al Rayo Vallecano, hablábamos. En esos momentos puntuales que pasaban cosas extraordinarias y ahí comentábamos, pero yo no le he querido tampoco agobiar.

Me imagino que estaría muy centrado en que le saliera eso y tampoco quería molestarle."

Conociéndolo a la perfección, tal y como lo haces, ¿cómo crees que lo va a hacer en la Premier League? Teniendo en cuenta que Xabi juega con ese carrilero, con ese perfil de lateral profundo. ¿Cómo crees que le va a ir en una exigencia como es el Chelsea, en Stamford Bridge, un estadio de élite?

"Yo creo que le va a ir muy bien.

¿Por qué? Porque la cabeza la tiene muy bien. Es un chico muy responsable, muy metódico, muy trabajador. No tiene altibajos en el rendimiento y eso hace que la presión la va a soportar bien.

Ya lo ha hecho en Primera División aquí en España, que es algo muy exigente. Además, por sus condiciones mentales y personales que creo que le favorecen, creo que la idea de Xabi todavía le ayuda a que eso lo pueda desarrollar. Lo que tú dices, sus carriles laterales largos, él le va a la medida perfectamente y yo creo que lo va a hacer muy bien.

Pep Chavarría, nuevo jugador del Chelsea / Instagram

Yo creo que incluso puede optar a la selección española en breve si todo le va medio bien. Es un jugador que ya estuvo en la prelista del Mundial. Ojalá le respeten las lesiones y demás cosas que no se controlan, pero yo creo que si todo le va de manera medio normal, le va a ir excelente. Incluso yo lo veo para un futuro en la selección española."

Para cerrar, aprovechando que estamos contigo, ¿cómo van tus proyectos? ¿Qué proyectos tienes para esta temporada de director deportivo y cómo va todo fuera de Valencia?

"Yo ya me he establecido en Ibiza, vivo ya cinco o seis años aquí. Me vine a entrenar en Segunda RFEF, el primer año en que se creó la Segunda RFEF.

Me vine para acá y ya me he establecido aquí. Estoy entrenando en dos equipos de Segunda RFEF. Sinceramente, ya no valoro ni contemplo marcharme de aquí.

Mi familia está establecida, igual que yo, aquí, muy felices. Lo de entrenar lo veo ya más en un segundo plano. Ahora mismo, como tú dices, soy director deportivo de un club aquí de la isla, el SD <Portmany, que es el club más antiguo de la isla, tiene 105 años de historia, si no me equivoco.

Soy director de la escuela y del primer equipo y la verdad es que estoy súper ilusionado. Me sigo dedicando al fútbol, que es lo que me apasiona. Me permite seguir viviendo del fútbol y ya te digo que la familia también esté a gusto.

Lo veo desde otra perspectiva, otro punto de vista, pero disfrutando igualmente. Yo de momento no valoro el volver a entrenar."

Y en el pico de pasión, ¿cuál de los dos roles dirías que te gusta más? ¿El de entrenador o el de director deportivo?

"El director deportivo acaba de empezar y es algo muy apasionante porque dispones de un presupuesto, tienes que adaptarlo a las necesidades del equipo, tienes que hacer muchas cosas, pero la verdad es que entrenar es algo diferente, es algo muy bonito y lo que conlleva el entrenamiento diario, el partido, es algo inigualable.

No sabría decirte, acabo de empezar la dirección deportiva, pero la verdad es que entrenar, igual que jugar, es algo muy especial. Bueno, te lo diré, si quieres, el verano que viene, que tenga una idea un poco más completa. De momento me apasiona mucho lo que estoy haciendo."

¿Cómo lo estás viviendo precisamente? Acostumbrado a vivirlo desde el rol de entrenador, director deportivo en un club que no tiene los medios que puede tener un gran club a nivel de inteligencia artificial, de big data, de scouts repartidos por muchos campos, sino que hay que optimizar los recursos al máximo. ¿Cómo es el director deportivo en ese tipo de club y cómo estás viviendo esa adaptación a ese nuevo rol?

"Bueno, lo vivo con la responsabilidad de hacer las cosas de manera adecuada a ese presupuesto. Es verdad que, como tú dices, no tenemos los recursos ni los medios, pero siendo consciente de ello y optimizando los recursos, siendo muy escrupuloso en cualquier decisión que se va tomando y, sobre todo, con la visión que me permite el haber sido entrenador, en ser muy consciente de lo que el entrenador necesita.

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Y todas las cosas que yo he podido sufrir de manera negativa como entrenador, que a él no le repercutan, sino todo lo contrario. Darme cuenta cuando necesita el apoyo más que nunca, cuando hay que estar con él, cuándo hay que hablar, cuándo hay que dejarlo, cuándo hay que dejarlo respirar. Me permite ese conocimiento que tengo de ser entrenador adaptarlo y ayudar a los entrenadores que están en el club. Pero, ya te digo, con lo que tú dices, muy responsable y muy meticuloso para optimizar los pocos recursos que tenemos."