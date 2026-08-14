Andoni Gorosabel deshoja la margarita para seguir en LaLiga
El lateral derecho del Athletic Club no cuenta para Edin Terzic y cuenta con el interés de varios equipos españoles, que lo podrían sacar a bajo coste
Andoni Gorosabel saldrá del Athletic Club este mes de agosto. El lateral derecho guipuzcoano no cuenta para Edin Terzic después de que el técnico alemán haya cambiado la forma de jugar del conjunto vasco, priorizando que la profundidad se la ofrezcan los laterales y haya optado por Jesús Areso y Hugo Rincón para esa tarea.
En este contexto, el veterano futbolista, que no ha jugado ni un solo minuto en toda la pretemporada, ha sido empujado a la puerta de salida y sabe que debe elegir un nuevo destino para continuar su carrera en los próximos menos de 20 días.
No cuenta para Terzic
El futbolista empezó la pretemporada lesionado, pero después de recuperarse siguió sin contar para Terzic, asumiendo que no podrá tener minutos como rojiblanco y que lo mejor para todas las partes es que salga.
Dos años de contrato
Gorosabel, que tiene dos años de contrato por delante y una tasación de tres millones de euros segñun Transfermarkt, es un especialista defensivo, un perfil diferente a lo que busca Terzic, pero un seguro de vida a nivel competitivo en el campeonato español, con centenares de partidos a sus espaldas y un buen paso por la Real Sociedad.
Según El Correo, el jugador cuenta con intereses dentro de LaLiga de equipos históricos y también modestos y apuntan al Racing de Santander, que viene de fichar a Julen Agirrezabala también del Athletic y que lo quiere para adaptarse a la Primera División. El jugador deberá decidir entre los equipos interesados en las próximas semanas.
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