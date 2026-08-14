El capital saudí de 'Riyadh Season' patrocinará la Supercopa de España 2027 en Estambul

Riad, Arabia Saudí, 13 de agosto de 2026: Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), anunció el patrocinio de Riyadh Season para la Supercopa de España en febrero de 2027, que se celebrará en la ciudad de Estambul, Turquía, como parte de la presencia de Riyadh Season en los principales eventos deportivos internacionales.

La acogida de la Supercopa de España en Estambul se produce en virtud de un acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Sela, la gran compañía oficial del dedporte saudí, en colaboración con la Federación Turca de Fútbol.

La competición se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk, uno de los escenarios más emblemáticos en la historia del fútbol, que albergó las finales de la Liga de Campeones de la UEFA en 2005 y 2023, y que ahora dará la bienvenida a algunos de los clubes más destacados de España.

Como parte de esta colaboración, Sela será la entidad encargada de supervisar la Supercopa de España en Estambul y asumirá la gestión de los derechos comerciales y la ejecución operativa del torneo, en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Turca de Fútbol, garantizando una experiencia de nivel mundial para clubes, jugadores, operadores de televisión, socios y aficionados.

'Riyadh Season' refuerza su presencia internacional

El patrocinio del torneo por parte de Riyadh Season refuerza su papel en el apoyo a los grandes eventos deportivos y consolida su presencia internacional a través de alianzas con las instituciones y competiciones deportivas más influyentes del mundo, contribuyendo a llegar a nuevas audiencias y a potenciar la presencia de 'Riyadh Season' en el panorama global.

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El FC Barcelona, el Real Madrid, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid participarán en el torneo. El calendario de partidos, los detalles sobre la venta de entradas, así como los programas y actividades paralelas para los aficionados, se anunciarán más adelante.