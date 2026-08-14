Ferran Torres ya tiene permiso para viajar a París y cerrar su fichaje por el PSG

Ferran Torres está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El delantero valenciano ya cuenta con autorización para viajar a París y someterse al reconocimiento médico previo a su fichaje, mientras Barcelona y PSG ultiman el intercambio de documentos para convertir en oficial el acuerdo alcanzado verbalmente. Según informó Mundo Deportivo, la operación dejará 50 millones de euros garantizados en las arcas azulgranas. Además, Ferran dio el visto bueno a su llegada a París la pasada semana, según explicó Mateo Moretto.

El Barça y el PSG ultiman la documentación

La operación entra ahora en su fase definitiva. Ferran Torres no se incorporó a los entrenamientos del Barcelona cuando estaba previsto y tampoco trabajará con el conjunto azulgrana durante estos días, después de solicitar permiso a través de su representante. Los dos clubes trabajan ya en la documentación contractual y confían en completar los trámites durante las próximas 24 horas. El futbolista, por su parte, tiene pactado un contrato de cinco temporadas con el Paris Saint-Germain y únicamente deberá superar la revisión médica para que el fichaje pueda oficializarse.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / DAVID RAMOS / Getty Images via AFP

Para el Barcelona, la salida de Ferran Torres supone además una operación económicamente relevante. Los cerca de 50 millones de euros garantizados representan una cantidad especialmente importante teniendo en cuenta que el atacante terminaba contrato la próxima temporada. Ferran llegó al Camp Nou en enero de 2022 procedente del Manchester City por 55 millones de euros más otros 10 millones en variables. A esa cifra hay que añadir que una hipotética renovación habría obligado al Barça a abonar otros 8 millones de euros al club inglés por una cláusula incluida en el acuerdo de traspaso. De este modo, entre los ingresos por la venta y el ahorro de esa cantidad, el club catalán recuperaría prácticamente toda la inversión realizada.

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Reencuentro con Luis Enrique

El fichaje también permitirá a Ferran Torres reencontrarse con Luis Enrique, actual entrenador del PSG y uno de sus principales valedores para su llegada al conjunto parisino. El técnico asturiano conoce bien al delantero desde su etapa al frente de la selección española y ha sido una figura determinante para que el Paris Saint-Germain apostara por su incorporación. Si todo transcurre según lo previsto en el reconocimiento médico, Ferran pondrá punto final a su etapa en el Barcelona y comenzará una nueva aventura en París, donde buscará recuperar protagonismo bajo las órdenes de Luis Enrique.