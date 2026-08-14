La RFEF revoluciona 'Tiempo de Revisión': una IA elegirá las jugadas más polémicas

La Real Federación Española de Fútbol ha decidido dar una vuelta de tuerca a uno de sus proyectos más comentados. 'Tiempo de Revisión', el espacio impulsado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para explicar las decisiones arbitrales más controvertidas de cada jornada, regresará esta temporada con importantes novedades. La principal será una inteligencia artificial la encargada de seleccionar las acciones que se analizarán cada semana.

El programa nació durante la temporada 2025/26 con el objetivo de acercar el arbitraje a aficionados, jugadores y entrenadores mediante explicaciones didácticas sobre jugadas polémicas. Hasta ahora, la elección de las acciones corría a cargo de un comité asesor formado por exentrenadores y exfutbolistas. Sin embargo, la Federación considera que el nuevo sistema permitirá ofrecer un proceso más objetivo y transparente.

El colegiado Arbeloa Rojas y el ex centrocampista del Sevilla, Ivan Rakitic / EFE

Más tecnología para reducir la polémica

Según explicó el CTA, la inteligencia artificial identificará automáticamente las jugadas con mayor relevancia arbitral de cada jornada en Primera División, Segunda División y Liga F. Posteriormente, los árbitros analizarán esas acciones en un formato renovado que incluirá más recursos gráficos, imágenes explicativas y un lenguaje más accesible para el gran público. El organismo se reserva, además, la posibilidad de añadir alguna acción de interés didáctico que no haya sido detectada por el sistema.

La apuesta se enmarca dentro del proceso de modernización que la RFEF ha impulsado en los últimos meses para aumentar la transparencia del colectivo arbitral. De hecho, 'Tiempo de Revisión' se ha convertido en una de las herramientas más visibles del CTA, generando debate casi cada semana por las explicaciones ofrecidas sobre determinadas decisiones de VAR o interpretaciones del reglamento.

César Soto Grado, árbitro de LaLiga / EFE

Un formato que no ha estado exento de críticas

Pese a su buena acogida inicial, el programa también ha provocado controversia. Algunos sectores del fútbol han cuestionado la selección de determinadas jugadas y la ausencia de otras acciones igualmente polémicas. Incluso voces relevantes del periodismo deportivo han advertido de las dificultades que puede generar reconocer errores arbitrales cuando estos hayan tenido consecuencias decisivas en la clasificación.

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Con este cambio, la Federación busca reforzar la credibilidad del proyecto y minimizar las sospechas sobre posibles criterios subjetivos. La nueva temporada de 'Tiempo de Revisión' arrancará unas semanas después del inicio liguero debido al calendario fragmentado de la primera jornada, pero lo hará con la intención de consolidarse como una ventana de transparencia inédita en el fútbol español.