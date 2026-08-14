Seis federaciones salen en defensa de Infantino y agrandan la fractura en la FIFA

La guerra política en la FIFA suma un nuevo capítulo. Mientras la UEFA, la Confederación Asiática (AFC) y la Concacaf mantienen la presión sobre Gianni Infantino tras el polémico proyecto de comercialización de los derechos de los Mundiales, seis federaciones han decidido dar un paso al frente para respaldar públicamente al dirigente suizo. Marruecos, Egipto, Mauritania, Sudán, Líbano y Qatar emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su confianza en el liderazgo del presidente de la FIFA y destacan su papel en el crecimiento del fútbol mundial.

Un bloque inesperado en plena crisis

El movimiento llega en uno de los momentos más delicados del mandato de Infantino. La propuesta impulsada desde la FIFA para abrir la puerta a inversión privada en los derechos comerciales de los Mundiales provocó una reacción sin precedentes entre varias de las grandes confederaciones, que acusaron al organismo de actuar sin transparencia y de romper la confianza institucional. La tensión ha alcanzado tal nivel que algunas federaciones europeas ya han retirado formalmente su apoyo a la reelección del presidente prevista para 2027.

Pese a ello, el dirigente sigue conservando importantes aliados. El respaldo de estas seis federaciones se une al apoyo expresado semanas atrás por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que elogió el compromiso de Infantino con el desarrollo del fútbol en el continente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Mundial 2026. / Europa Press/Contacto/Heuler Andley / Diaesportivo

África y Oriente Medio, claves para el futuro

La importancia del gesto va mucho más allá de una simple declaración institucional. Marruecos será uno de los países organizadores del Mundial de 2030 y varias de las federaciones firmantes cuentan con representación en órganos de decisión de la FIFA. Además, el respaldo evidencia que la oposición liderada por Europa está lejos de haber construido un frente unánime contra Infantino.

Sin embargo, los expertos advierten de que el apoyo oficial de determinados bloques regionales no garantiza automáticamente los votos de todas sus asociaciones miembro. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) cuenta con 55 asociaciones de apoyo. Con 211 federaciones con derecho a voto y las elecciones previstas para marzo de 2027, la batalla por el control de la FIFA continúa abierta. Lo que sí parece claro es que el fútbol mundial está más dividido que nunca y que la figura de Infantino se ha convertido en el epicentro de una lucha de poder que marcará el futuro del organismo.

El comunicado oficial

"Reconociendo el importante papel del fútbol árabe para unir a las personas y reforzar la cooperación entre las federaciones de fútbol de todo el mundo árabe, expresamos nuestro pleno respaldo al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y reafirmamos nuestra confianza en su liderazgo y su compromiso permanente con el desarrollo del fútbol en todo el mundo".

"Valoramos profun

Infantino y Trump sostienen el trofeo de la Copa del Mundo. / EFE

damente los esfuerzos sostenidos del señor Infantino para impulsar el fútbol a escala mundial, ampliar las oportunidades en todas las regiones y reforzar el papel de este deporte para unir a personas y comunidades".

Noticias relacionadas

"Esperamos seguir cooperando estrechamente con él para avanzar hacia un futuro más sólido y próspero para el fútbol mundial, ampliar las oportunidades y reforzar aún más la contribución del fútbol árabe al deporte a escala global"