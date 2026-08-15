LaLiga vuelve con regresos sonados: de Aubameyang a Canales

Este sábado a las 19:30 h, Alavés y Getafe serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada de LaLiga. Con el mercado de fichajes abierto, hay muchos equipos que continúan buscando jugadores para terminar de completar sus plantillas. Aunque, por ahora, ya hay varias novedades que generan una gran expectativa entre los espectadores. Los regresos de algunas caras conocidas y las nuevas estrellas que aterrizan a la liga española son los principales alicientes de estas primeras jornadas.

En los banquillos no cabe duda de que José Mourinho ocupa todas las portadas. El técnico portugués regresa al Madrid con el mismo objetivo que tenía cuándo llegó por primera vez en 2010: contrarrestar el juego del Barcelona, antes dirigido por Guardiola y ahora por Flick. En parte lo consiguió, ganó la liga de los 100 puntos en la última temporada de Pep en los banquillos azulgrana, pero también recibió abultadas goleadas -como el 5-0 en el Camp Nou- y no consiguió levantar la décima, ansiada por todos los madridistas.

El Madrid confía en Mou

Aún así, su carisma y sus títulos hicieron que Mourinho sea un entrenador muy querido en la capital. También porque sentó las bases de los éxitos que vendrían después con Ancelotti y Zidane. La carrera del entrenador portugués fue de más a menos, en las últimas temporadas no tuvo la oportunidad de entrenar a un club de la máxima élite. Pese a ello, Florentino Pérez le dejó que tome el timón para enderezar el navío madridista, que lleva dos años de sequía.

En Bilbao también hay un cambio de entrenador que no deja indiferente a nadie. Ernesto Valverde salió del Athletic Club tras un mal año, en el que disputar la máxima competición europea les pudo pasar factura. Su relevo es el técnico alemán Edin Terzic, que cuenta con una corta trayectoria en los banquillos, pero consiguió llevar al Borussia Dortmund a una final de Champions League en 2024, que perdió ante el Madrid.

Edin Terzic durante un entrenamiento del Athletic en Lezama. / Miguel Toña / EFE

Los regresos más esperados

El Deportivo de A Coruña sorprendió a todos con el fichaje de Aubameyang, el gabonés de 37 años regresa a LaLiga tras pasar media temporada en el Barça. En tan solo 17 partidos, el atacante anotó 11 goles y fue uno de los estandartes de aquella plantilla, que terminó en segunda posición tras un arranque liguero nefasto.

Sergio Canales también anunció su regreso a España, finalmente vuelve a su Racing de Santander. Los cántabros consiguieron el ansiado ascenso a Primera División tras 14 años de espera y su hijo pródigo no dudó en volver a su ciudad natal. Lo hace 16 años después, cuando partió hacía Madrid para dar un salto más en su carrera. El club blanco también protagonizará otro regreso, el de Yan Diomande, que jugó once partidos en el Leganés antes de explotar con el Leipzig.

Sergio Canales, durante su presentación con el Racing. / Pedro Puente Hoyos / EFE

Nuevas caras que prometen espectáculo

Hay grandes fichajes que prometen, seguramente los nombres más llamativos son las adquisiciones de los madridistas. Especialmente Cucurella, campeón del mundo con España y un pasado azulgrana que genera morbo entre sus aficionados. También el de Bernardo Silva, otra estrella mundial que deseaba el Barça y que finalmente termina en el equipo de Mourinho.

Los fichajes del Barcelona también crean expectativa, tanto Gordon como Adeyemi pueden ser claves para Flick. Aunque todo apunta a que aún quedan otras caras nuevas por llegar que incluso darán más que hablar.

Anthony Gordon durante su presentación oficial con el FC Barcelona. / JOSEP LAGO / AFP

Los futbolistas que fueron estrellas en Segunda División también pueden dar un golpe sobre la mesa. Uno de ellos es Yeremay, el jugador del Dépor es una de las grandes promesas de LaLiga y será interesante ver cómo se desenvuelve en la élite. También Chupete, segundo máximo goleador de la Liga Hypermotion con el Málaga, que hará su debut en primera.

Fuente: El Periódico