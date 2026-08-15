Crece la indignación en el Deportivo Alavés con la gestión del Rayo Vallecano

El verano en Vallecas está siendo de lo más movido y no por los motivos que desearían los aficionados del Rayo Vallecano. Mientras la mayoría de clubes cierran fichajes y elaboran sus plantillas para la temporada 2026-27, la principal preocupación del club madrileño reside en dónde van a jugar este año. Hace unos días se confirmó que Butarque, debido a las obras en el estadio de Vallecas, sería la sede del Rayo este año. Sin embargo, a 5 días del debut en su nueva casa, el primer equipo que les visitará esta temporada ha denunciado la falta de comunicación del club.

Los jugadores del Rayo celebran un gol en el Estadio de Butarque, donde ya tuvieron que jugar la temporada pasada. / SD

Sin entradas visitantes a falta de 5 días

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Alavés ha denunciado que todavía no tienen ningún tipo de información sobre las entradas visitantes para el partido ante el Rayo Vallecano: “El club está a la espera de que el Rayo Vallecano facilite la información relativa al procedimiento de solicitud de entradas visitantes para el partido del próximo jueves 20, correspondiente a la J2 de LaLiga. Tan pronto dispongamos de la información necesaria, la comunicaremos en los canales habituales”.

Esta situación impide que los aficionados del Alavés puedan organizar con normalidad el desplazamiento para animar a su equipo en otra ciudad y la publicación se ha llenado de cientos de comentarios de seguidores del Rayo Vallecano pidiendo disculpas y protestando contra su propio presidente.

Los rayistas también salen perjudicados

Los rayistas son quienes sufren con más regularidad este tipo de situaciones. De hecho, los aficionados visitantes son los únicos que pueden conseguir entradas a través de internet para un partido que el Rayo juegue como local, porque el club madrileño es el único equipo de Primera División que no dispone de servicio de venta en línea. Si eres aficionado del Rayo Vallecano y quieres ver a los tuyos sin ser abonado, estás obligado a ir a las taquillas en su horario de apertura, que suele coincidir con la jornada laboral de muchas personas, para hacerte con las entradas.

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Las peñas piden la dimisión de Presa

Todos estos problemas, y muchos otros que los aficionados del Rayo llevan años sufriendo, han desatado las protestas contra la directiva en varias ocasiones. Las últimas fueron hace tan solo un par de semanas y tuvieron como protagonistas a las peñas. Convocaron una concentración en el Estadio de Vallecas para pedir “respeto y dignidad” para el club y exigieron la dimisión del presidente del equipo, Raúl Martín Presa. Además, mediante un comunicado aseguraron que no asistirán al estadio de Butarque y exigieron al club que informe a los aficionados sobre “cuántos partidos se jugarán fuera de Vallecas”.