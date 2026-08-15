Reijnders, a un paso de salir del Manchester City en plena revolución del centro del campo

Tijjani Reijnders está a punto de poner fin a su aventura en el Manchester City apenas un año después de aterrizar en Inglaterra. El centrocampista neerlandés tiene encarrilada su salida rumbo al Al-Qadsiah saudí, en una operación que supondría un movimiento sorprendente por el poco tiempo que ha permanecido en el conjunto citizen, pero que encaja en la profunda remodelación que está sufriendo la medular del equipo.

El acuerdo entre los clubes está prácticamente cerrado, según informó Fabrizio Romano. El periodista italiano señaló que Manchester City y Al-Qadsiah han alcanzado un principio de acuerdo verbal por una cantidad de 61 millones de euros, aunque el movimiento todavía depende de la decisión definitiva del futbolista. Reijnders cuenta además con el interés del Nottingham Forest, pero el conjunto saudí es ahora mismo el destino que tiene más fuerza.

Un adiós inesperado después de solo una temporada

La salida de Reijnders resulta especialmente llamativa por el momento en el que se produce. El Manchester City pagó alrededor de 55 millones de euros para hacerse con sus servicios procedente del Milan el pasado verano y el neerlandés respondió con una primera temporada de 50 partidos, siete goles y ocho asistencias. Sin embargo, apenas doce meses después, su futuro apunta lejos del Etihad.

El Al-Qadsiah ha irrumpido con fuerza en la operación y está dispuesto a convertir a Reijnders en una de sus grandes incorporaciones. La propuesta ronda los 60 millones de euros y las conversaciones han avanzado hasta el punto de que el acuerdo entre las entidades está prácticamente encarrilado. Solo queda que el futbolista dé el paso definitivo para completar una operación que supondría una nueva salida importante para el proyecto de Enzo Maresca.

Reijnders / EFE

El City prepara una revolución en su centro del campo

La marcha de Reijnders se produce en un momento especialmente significativo para el Manchester City. El conjunto inglés está moviendo piezas para transformar su centro del campo y la posible salida de otra de sus grandes figuras puede provocar una auténtica revolución en una zona que durante años ha sido uno de los pilares del equipo. El club ya ha incorporado a Elliott Anderson y continúa buscando alternativas para reforzar la medular.

La salida de Reijnders llega, además, mientras el Manchester City afronta otro movimiento de enorme calado en su centro del campo. Rodri está cada vez más cerca del Barcelona después de que las negociaciones entre ambos clubes hayan entrado en su recta final, por lo que el conjunto inglés podría perder a dos de sus centrocampistas en un mismo mercado. El club ya ha incorporado a Elliott Anderson y continúa buscando alternativas para reforzar la medular.

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En este escenario, la salida de Reijnders cobra todavía más importancia. El neerlandés, que llegó como una de las grandes apuestas del verano pasado, está ahora a un paso de cambiar Manchester por Arabia Saudí y convertirse en una de las operaciones más llamativas y curiosas de este mercado.