Rodri y el Barça, a un paso del acuerdo: las negociaciones con el City entran en su recta final

Después de semanas de incertidumbre, conversaciones y un tira y afloja que ha tenido al Real Madrid y al FC Barcelona como protagonistas, Rodri Hernández está más cerca que nunca de cambiar el Manchester City por el conjunto azulgrana. El centrocampista español ha sido uno de los grandes nombres propios del mercado y, tras varias semanas de negociaciones, la operación parece haber entrado finalmente en su tramo decisivo.

La última actualización ha llegado este sábado de la mano de Matteo Moretto. El periodista asegura que las conversaciones entre el Barcelona y el Manchester City han entrado en su recta final después de varios días de contactos entre los clubes. La intención del Barça es cerrar el acuerdo en las próximas horas por una cantidad superior a los 70 millones de euros, entre una parte fija y variables.

Un verano de dudas que puede acabar en azulgrana

El futuro de Rodri ha sido uno de los grandes asuntos del mercado desde que comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que abandonara el Manchester City. Durante buena parte del verano, el Real Madrid apareció como uno de sus posibles destinos, especialmente por la necesidad del conjunto blanco de encontrar un relevo de garantías para su centro del campo. Sin embargo, el escenario fue cambiando con el paso de las semanas y el Barça terminó ganando terreno en la carrera por el internacional español.

La operación no ha sido sencilla. El Manchester City se ha mostrado reticente a desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes y el Barcelona ha tenido que trabajar para encontrar una fórmula que encajara con las exigencias económicas del club inglés. Ahora, después de ese largo tira y afloja, las dos entidades parecen estar mucho más cerca de alcanzar el entendimiento definitivo.

Rodri Hernández pelea por un balón con Julián Álvarez en la final del Mundial. / efe

Rodri entrena con el City, pero su futuro sigue en el aire

Mientras las conversaciones avanzan, Rodri ya se ha reincorporado a los entrenamientos del Manchester City. El centrocampista ha vuelto a trabajar con el grupo a la espera de que se resuelva su futuro, una situación que ha añadido todavía más expectación a los últimos movimientos de la operación. Su presencia en la dinámica del equipo inglés no significa, sin embargo, que su salida esté descartada.

De hecho, las palabras del entrenador inglés han dejado abierta la puerta a un posible adiós. El técnico se refirió a la situación del futbolista sin cerrar ningún escenario antes del final del mercado, consciente de que las negociaciones entre el City y el Barça siguen avanzando. Y ahora, con una propuesta que superaría los 70 millones de euros y los contactos en su recta final, Rodri parece tener más cerca que nunca el regreso a LaLiga.

Noticias relacionadas

El desenlace puede estar a pocas horas. Si Barcelona y Manchester City consiguen cerrar los últimos detalles, el internacional español pondrá fin a una de los grandes negociaciones del verano y se convertirá en una de las grandes incorporaciones del proyecto de Hansi Flick. Después de meses de rumores y de un escenario que llegó a apuntar hacia el Real Madrid, el Camp Nou está ahora a un paso de convertirse en el próximo destino de Rodri.