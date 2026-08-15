El sorpasso que sacude el Golden Boy: Cubarsí adelanta a Lamine Yamal en la carrera por el premio

El Golden Boy 2026 ha dado un giro inesperado y el Barcelona vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Pau Cubarsí ha adelantado a Lamine Yamal en las últimas votaciones del prestigioso premio de Tuttosport, según las últimas informaciones publicadas sobre la carrera por el galardón. El central azulgrana, que ha dado un importante paso adelante durante la temporada y el Mundial, aparece ahora como uno de los grandes nombres de una batalla que promete emoción hasta el final.

El cambio de posiciones llega después de la conclusión de la temporada 2025-26 y del Mundial, dos escenarios que han servido para valorar el rendimiento de los principales candidatos. La última clasificación de Tuttosport ha vuelto a colocar a dos canteranos del Barça en el foco, aunque existe una particularidad importante: Lamine Yamal no puede ganar de nuevo el Golden Boy, ya que conquistó el premio en 2024 y el reglamento impide repetir. Cubarsí, por tanto, se presenta como uno de los principales aspirantes a recoger el testigo.

Cubarsí da el golpe después del Mundial

El rendimiento de Pau Cubarsí durante los últimos meses ha cambiado su posición en la carrera. El defensa de La Masia se ha consolidado como una pieza importante del Barcelona y también ha asumido un papel protagonista con la selección española. Su actuación en el Mundial ha reforzado todavía más su candidatura y le ha permitido ganar terreno en una clasificación en la que durante buena parte del año otros nombres partían con ventaja.

No es un detalle menor. El Golden Boy de Tuttosport premia al mejor jugador sub-21 que milita en un club europeo y la evolución de Cubarsí encaja con el perfil de anteriores ganadores. El central azulgrana busca convertirse, además, en uno de los pocos defensas capaces de levantar el trofeo, un reconocimiento que históricamente ha estado dominado por futbolistas ofensivos y centrocampistas. Hasta ahora, Matthijs de Ligt es el único defensa que lo ha conseguido.

Cubarsí, campeón del Mundo / INSTAGRAM

Lamine Yamal sigue siendo protagonista, pero el premio tiene otro favorito

El nombre de Lamine Yamal continúa apareciendo en lo más alto de las clasificaciones del Golden Boy, pero su condición de ganador en 2024 le impide volver a levantar el trofeo. Esa circunstancia convierte la situación actual en especialmente llamativa: el Barça puede volver a tener al ganador del premio por tercer año consecutivo, pero esta vez con otro de los grandes talentos surgidos de La Masia. Gavi y Pedri ya demostraron anteriormente el peso de la cantera azulgrana en este galardón.

Barcelona's Spanish player Lamine Yamal receives the Kopa Trophy during the 69th Ballon d'Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Thibault Camus) / Thibault Camus / AP

La pelea, en cualquier caso, está lejos de estar decidida. Cubarsí tendrá que competir con jóvenes como Warren Zaïre-Emery, Yan Diomande o Estêvão, nombres que también han irrumpido con fuerza en la carrera por el Golden Boy 2026. En la primera lista de 100 candidatos publicada por Tuttosport, Yamal aparecía primero, seguido por Zaïre-Emery y Cubarsí, con Diomande en la cuarta posición.

Noticias relacionadas

Ahora, con la temporada y el Mundial ya en el retrovisor, la candidatura de Cubarsí gana fuerza y el Barça vuelve a tener motivos para mirar con ilusión hacia el Golden Boy. El defensa catalán quiere dar el último paso y suceder a Désiré Doué en el palmarés. Y aunque Lamine Yamal ya no pueda repetir, su sombra sigue muy presente en una carrera que puede acabar dejando otro Golden Boy en las vitrinas del Barcelona.