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LALIGA - RESULTADOS

Así empieza LaLiga: los dos primeros (y sorprendentes) líderes

Alavés y Espanyol, que han ganado sus partidos con el mismo contundente marcado (3-0) empatan en la cabeza de la liga española tras el primer fin de semana

Video resumen y mejores imágenes del Espanyol 3-0 Levante UD

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EFE

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Jaume Puig

València

El primer fin de semana de LaLiga 2026/27 ha concluido con los cuatro primeros partidos de la jornada 1. Los valencianos Villarreal CF y Levante UD, que se han estrenado este domingo 16 de agosto, no han podido ganar en sus desplazamientos a Santander y Barcelona. El Elche CF, por su parte, jugará este lunes contra el Deportivo de La Coruña en Riazor (21:00 horas), mientras que el Valencia CF deberá esperar para poder disputar su partido correspondiente a la primera fecha del torneo al miércoles 25 de agosto, el aplazado Valencia - Betis a causa de la presencia del bético Giovani Lo Celso en las rondas finales del Mundial con Argentina.

Precisamente, esta circunstancia de los aplazamientos de los clubes con más internacionales en las semifinales y final de la Copa del Mundo ha deparado un comienzo de la competición descafeinado sin la participación de FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad o Celta. Es más, el Atlético de Madrid no entrará en escena hasta este prñoximo miércoles, 19 de agosto, con el choque en el Metropolitano ante el Málaga CF.

Transcurrido el fin de semana, estos son los resultados momentáneos de la jornada 1 de LaLiga. Consulta la clasificación de LaLiga.

  • Alavés 3 - 0 Getafe
  • Sevilla 2 - 1 Rayo Vallecano
  • Racing 2 - 2 Villarreal
  • Espanyol 3 - 0 Levante UD
  • Deportivo - Elche (17 de agosto)
  • Atlético de Madrid - Málaga (19 de agosto)
  • Valencia - Betis (25 de agosto)
  • Real Madrid - Real Sociedad (26 de agosto)
  • Barcelona - Athletic (27 de agosto)
  • Celta - Osasuna (27 de agosto)

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Disputados los cuatro primeros partidos de LaLiga, Alavés y Espanyol duermen este domingo y empiezan la semana del 17 al 23 de agosto como colíderes del torneo al haber vencido con el mismo resultado como locales a Getafe (3-0) y Levante (3-0), respectivamente.

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