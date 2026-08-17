La cantera del Valencia pisa fuerte en Tenerife

El Tenerife ha vuelto a LaLiga Hypermotion por todo lo alto. El conjunto entrenado por Álvaro Cervera venció en Ipurua por 1-3 al Eibar, una victoria marcada por futbolistas con pasado ché. Los chicharreros se adelantaron en el marcador en el minuto 7 con un gran gol de Enric tras un pase de más de 30 metros del canterano valencianista Nacho Gil. En el último cuarto de hora, Iván Chapela puso el definitivo 1-3 tras un cabezazo, otro jugador que se formó en Paterna.

Pasado valencianista

Tanto Nacho Gil como Iván Chapela formaron parte de las categorías inferiores del Valencia CF. Nacho Gil fue considerado como uno de los futbolistas con mayor proyección de Paterna, tras brillar en el Valencia Mestalla, debutó con el primer equipo en la temporada 2016-2017 a las órdenes de Voro con el que jugó dos partidos. En el siguiente curso disputó seis encuentros de la mano de Marcelino, donde dejó una asistencia. Finalmente, salió cedido a Las Palmas y posteriormente recaló en el Elche tras salir como agente libre de Mestalla. Después de pasar por el Cartagena, Ponferradina, la MLS y la liga griega, llegó al Tenerife donde es una pieza clave del esquema.

Nacho gil celebrando un gol con el Valencia CF / X

Por otra parte, Iván Chapela nació en Cádiz pero se unió a los 13 años a la cantera ché en la que jugó 5 temporadas. Tras sufrir varias lesiones, abandonó el club poniendo rumbo al Málaga. Después de pasar por el Cádiz, Eldense y Burgos, lleva dos temporadas en el Tenerife donde los continuos problemas físicos no le han dejado tener continuidad.

Más protagonismo del fútbol valenciano

Más allá de Iván Chapela y Nacho Gil, el Tenerife tiene como entrenador a Álvaro Cervera. El técnico nacido en Guinea Ecuatorial fue futbolista valencianista entre los años 1992 y 1995. Tras retirarse comenzó su andadura en los banquillos en las categorías regionales valencianas, concretamente en el Catarroja, donde estuvo a punto de ascender a la Segunda División B. La temporada siguiente dirigió al Villarreal en División de Honor, antes de volver al Catarroja al año siguiente.

Dio el salto profesional en la 2004-2005 en el Castellón donde consiguió el ascenso del club a Segunda División pero, después de que cambiar la directiva, fue sustituido. Dos cursos después volvió a la Comunidad Valenciana pero esta vez dirigiendo al Alicante. Tras años dirigiendo a equipos en Segunda B, logró consolidar su carrera en el Tenerife y dejó su mayor huella en el Cádiz. Ahora se enfrenta a su segunda etapa como entrenador en el club chicharrero, la temporada pasada logró el ascenso a la categoría plata y busca este año mantener la categoría.

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El Eibar-Tenerife no acaba ahí en cuanto a fútbol valenciano se refiere. En el conjunto armero se encuentra Lucas Núñez, futbolista cedido por el Valencia. Durante el encuentro no tuvo la suerte de disputar ningún minuto. El jugador de 20 años es uno de los nombres con mayor proyección dentro de la cantera valencianista y, a falta de oportunidades en el primer equipo, ha ido a curtirse en el fútbol profesional en el Eibar.