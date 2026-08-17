La Comunidad de Madrid rechaza la cautelar del Rayo: el partido ante el Alavés se jugará en Butarque

La Comunidad de Madrid ha rechazado este lunes la solicitud del Rayo Vallecano para disputar la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 ante el Alavés en el estadio de Vallecas. El club franjirrojo había apurado sus opciones hasta el último momento y presentó ante la Consejería la documentación que le había sido requerida, además de solicitar una medida cautelar que le permitiera abrir el estadio para jugar ese partido. La respuesta ha sido negativa y, salvo un giro de última hora, el encuentro se disputará en el estadio de Butarque de Leganés, lugar elegido hace ya algunos días.

El Rayo había intentado recuperar Vallecas a contrarreloj después de que la Comunidad de Madrid retirara la concesión del estadio. El club presentó los informes que no había aportado durante el mes de junio y confió en que esa documentación permitiera desbloquear la situación. Sin embargo, el Gobierno regional mantiene su posición y considera que todavía no se dan las condiciones necesarias para que el recinto vuelva a acoger un partido.

La decisión está directamente relacionada con las deficiencias detectadas en la auditoría encargada por la Comunidad de Madrid. El informe señaló problemas graves de seguridad y salubridad, y el Gobierno regional ha establecido como condición indispensable para reabrir el estadio que estas deficiencias estén subsanadas y no supongan un riesgo para aficionados y futbolistas.

Así, Butarque volverá a convertirse en la casa provisional del Rayo Vallecano. El Leganés ya había puesto su estadio a disposición del conjunto franjirrojo en coordinación con la Comunidad de Madrid en caso de que finalmente fuera necesario trasladar el encuentro. Una situación que se repite una temporada después y que obliga al Rayo a afrontar lejos de Vallecas su estreno como local en la competición regular.

Una situación que no gusta en el barrio. La Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano ya expresó públicamente mediante un comunicado que no asistirían a ningún partido del Rayo como local que no se jugara en Vallecas. “No estaremos en las gradas de ningún otro estadio que no sea el de Vallecas”, decía el comunicado.

El césped, otro problema

A la incertidumbre institucional se suma otro frente abierto en Vallecas: el estado del césped. Durante los últimos días, operarios han trabajado sobre el terreno de juego con maquinaria pesada para intentar mejorar sus condiciones. Aunque las últimas lluvias no han provocado un deterioro evidente, todavía existen zonas con poca densidad de hierba que están siendo tratadas.

“Queremos jugar en Vallecas, pero si la Comunidad no nos autoriza jugar allí, iremos al estadio en el que más facilidad pueda tener la afición para venir a vernos y a animarnos”, dijo este viernes el nuevo entrenador del Rayo, Beñat San José, antes de su debut liguero en Sevilla. “Es muy complejo quitarle su estadio al barrio más grande de Europa, que cuenta con una afición fantástica”.

Por su parte, Óscar Valentín, tras el partido ante el Sevilla dijo que "lo primero que quiere el equipo es jugar en Vallecas".

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De momento, parece que la solución pasa por Leganés.

Fuente: Sport