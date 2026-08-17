Fermín López hereda el '7' de Ferran Torres en el FC Barcelona

La salida de Ferran Torres al PSG provoca un movimiento de dorsales en el FC Barcelona. El adiós del héroe del segundo Mundial de España deja vacante el dorsal '7' del conjunto culé, que ya tiene asignado a un nuevo futbolista dispuesto a asumir los galones de portar dicho número. Tal y como aparece rubricado en la página oficial de LaLiga, Fermín López toma el relevo del delantero de Foios y se convierte en el nuevo '7' del FC Barcelona de cara a la temporada 26/27.

A pesar de que Ferran sigue apareciendo como jugador inscrito en LaLiga, el club ya ha modificado el cambio de fichas para que el centrocampista pase del '16' al '7'. La desaparición del autor del gol en la final de la Copa del Mundo es cuestión de tiempo, así como el anuncio oficial por parte del club catalán en sus respectivos canales de comunicación y redes sociales. A priori, Fermín y Ferran iban a coincidir en la convocatoria definitiva para el torneo internacional, pero una lesión a última hora del de El Campillo truncó sus posibilidades de ser llamado por Luis de la Fuente.

Fermín López, nuevo '7' del FC Barcelona / LaLiga

Vía libre para que Rodri mantenga su dorsal

Con Fermín López establecido como nuevo '7' del FC Barcelona, la ficha '16' queda libre a la espera del fichaje estrella del mercado en clave barcelonista. Según ha adelantado Fabrizio Romano, la llegada de Rodri al Spotify Camp Nou está prácticamente cerrada y, además de tener opciones de redebutar en LaLiga este fin de semana, podría seguir portando el mismo dorsal con el que ha llenado de títulos sus vitrinas.

Noticias relacionadas

El Balón de Oro 2024 continuaría con el dorsal '16' a la espalda que ha utilizado a lo largo de su carrera, tanto en todos sus años en el Manchester City como en la selección española y en sus inicios con el Villarreal CF. Su fichaje por el conjunto dirigido por Hansi Flick supone un salto de calidad para la sala de máquinas azulgrana y uno de los movimientos con mayor impacto en España en los últimos años.