LaLiga tiene un problema en las ventas de jugadores

Mientras el mundo del fútbol mueve cantidades ingentes de dinero en traspasos con la fuerte inversión de equipos grandes, árabes y la Premier League, beneficiando en infinidad de casos a clubes modestos a los que alivian su economía e incluso permiten reinvertir una parte para continuar su crecimiento, el balompié español está viendo pasar ese tren del dinero en una dramática situación a nivel de recursos, con la mayoría de equipos teniendo muchas dificultades para fichar y posteriormente inscribir a estos futbolistas.

Los equipos de LaLiga están siendo en su mayoría incapaces de aprovechar esta coyuntura de hiper inflación para conseguir llevarse un trozo del pastel y permitirse crecer con ingresos extra por venta de jugadores. Hasta seis ligas están vendiendo por más dinero que la española: Premier League (1'5 mil millones), Ligue 1 (728,30 mill), Bundesliga (683,60 mill.), la Serie A (566,61 mill), la Liga de Portugal (449,9), la Championship, segunda división inglesa (431'6 mill) ingresan más que LaLiga (390'96).

Hjulmand pasa las pruebas médicas con el Atlético de Madrid / @Atleti

13'8 millones de media entre 17 equipos

Todo esto se agrava si se tiene en cuenta que de los 390 millones de venta de LaLiga, las de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid representan 155 'kilos', por lo que de los 235 estantes salen a una media de 13'8 por equipo, una situación que complica las cosas a muchos equipos. Solamente el Rayo Vallecano, con las ventas de Nobel Mendy y Pep Chavarria a la Premier League y Osasuna, que comparte el cincuenta por ciento de su mejor traspaso (Víctor Muñoz) con el Real Madrid, superan los 40 millones de euros en traspaso.

Equipos que apenas venden

Hasta nueve equipos han vendido este mercado por debajo de los diez millones de euros y hay algunos con los ingresos a cero o prácticamente a cero. El Valencia CF, por ejemplo, solamente ha sacado los 1'75 millones de Cenk Özkacar y otros como el RCD Espanyol o el Málaga no han sacado ni un solo euro.

Sin apenas 'producto' para vender

A pesar de ser una de las ligas más importantes de Europa, estas cifras dejan claro el fuelle que está perdiendo LaLiga más allá de los equipos 'Champions', de la poca presencia de jugadores de nivel real en equipos de la zona media y media baja del campeonato y los problemas para vender el 'producto' de LaLiga a mercados que están apostando por pagar grandes cantidades de dinero. En la propia Liga, por otra parte, solamente el Madrid con Carlos Espí ha invertido en el mercado nacional.