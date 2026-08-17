Semana clave para el ‘culebrón Julián’

El culebrón Julián Álvarez está cerca de llegar a su fin. Se espera que esta misma semana se resuelva definitivamente el futuro del argentino. La posición del Atlético de Madrid ha sido inquebrantable desde el inicio: Julián no está en venta y menos aún al Barça. El conjunto culé está a la espera de que esta semana ‘la araña’ haga algún movimiento parecido a las declaraciones que hizo durante el mundial. Si el jugador no da el paso y no vuelve a forzar la salida, el traspaso se antoja muy complicado y Deco buscará un plan B.

La semana pasada Julián habló con Simeone, en la reunión, el entrenador argentino le trasladó la misma versión que ha dado el club sobre su salida: no está en venta y se cuenta con él para la próxima temporada. Ahora al futbolista le falta verse las caras con Gil Marín antes de que empiece la liga para ver si puede hacer cambiar de opinión al dirigente colchonero.

Julián Álvarez se entrena este miércoles con el Atlético. / Europa Press

Posibles alternativas

La realidad es que la llegada de Julián Álvarez a Can Barça parece casi imposible. Esto ha hecho que estos últimos días hayan salido diferentes nombres que interesan a Deco como alternativas al argentino: Lautaro Martínez, Luis Suárez, Oyarzábal, Gyokeres…

Lionel Messi, junto a Lautaro Martínez durante el choque ante Egipto / EUP

La solución para, por lo menos, esta primera jornada de liga va a ser colocar a algún jugador de falso 9. Raphinha fue el jugador que ocupó esta posición en el amistoso disputado ayer ante el Basilea. Además, Flick puede contar para la punta de ataque con Gordon, Adeyemi, Dani Olmo o, incluso, Lamine Yamal. Aunque el objetivo va a seguir siendo el mismo, incorporar a un delantero natural.

Mercado movido pero incompleto

El Barça ha realizado un mercado de fichajes muy movido, con jugadores que han supuesto un gran desembolso económico como Gordon o Rodri, que se hará oficial en las próximas horas, además de Adeyemi, Bisiwu y Cancelo que ya está en Barcelona.

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Anthony Gordon durante su presentación oficial con el FC Barcelona. / EFE

Unos movimientos muy interesantes para los intereses culés pero que aún son incompletos. Los principales objetivos de los azulgranas eran los de traer a un delantero centro, un central zurdo, un lateral y un extremo. Tan solo se han cumplido dos de las cuatro metas propuestas por el club. Aunque las soluciones podrían estar en plantilla, al Barça le haría falta un par de nombres para completar una ventana de verano que sería más que completa.