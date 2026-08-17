Estas son las cifras del fichaje de Rodri por el FC Barcelona

El Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para que Rodri Hernández sea nuevo jugador azulgrana. Unas negociaciones que han sido duras, ya que el equipo inglés en primera instancia pedía una gran cantidad de dinero en la que el club catalán no podía llegar. En la puja por su fichaje también se encontraba el Real Madrid que, anteriormente lo tenía todo hecho, pero finalmente, recalará en el equipo de Hansi Flick.

Rodrigo Hernández celebra la conquista de la Copa de Inglaterra con el Manchester City, el 16 de mayo de 2026. / Manchester City

El balón de oro, ha costado un total de 76 millones de euro; 60 fijos y 16,5 en variables. El fijo que paga el Barcelona es de 60 millones de euros y las variables se dividen en dos partes. Por un lado, están los bonus fáciles de conseguir, que son 11 millones de euros. Y, por otro, 5,5 millones más complicados.

Además, está previsto que el mediocentro llegue este lunes a Barcelona mientras se acaban de resolver los últimos detalles del nuevo contrato. El jugador cobrará 15 millones de euros netos por temporada, en el City ganaba 11, según Marca.

Trayectoria

Rodri llegó a los 'Citizens' hace ya siete años conquistando innumerables títulos de la mano de Pep Guardiola y, además, de conseguir en octubre de 2024 el balón de oro. Una trayectoria fantástica que la comenzó en el Villarreal donde le dieron la oportunidad para dar el salto a grandes equipos de Europa.

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Rodri balón de oro / Villarreal CF

Tres temporadas en el conjunto groguets le valieron para fichar por el Atlético de Madrid que tan solo duró una campaña para después marcharse a Manchester.