Viktor Tsygankov contesta a Quique Álvarez después de acusarle de negarse a jugar

La polémica está servida en Girona después del estreno liguero contra el Leganés en el que Quique Álvarez denunció que Viktor Tsygankov se negó a vestirse de corto a pesar de estar convocado para forzar su salida en este mercado de fichajes, desatando una oleada de críticas por parte de la afición catalana.

El jugador no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido a través de sus redes sociales personales con unas capturas de pantalla en las que muestra que el Girona no le permite conceder una entrevista que había solicitado un periodista, en la que tendría la intención de hablar.

Tsygankov, en una jugada del partido / David Borrat/EFE

"Algún día hablaré"

Además de las dos capturas, Tsygankov publicó una imagen en la que ponía: "Algún día hablaré", dejando entrever que no está de acuerdo con las declaraciones de su entrenador o que tiene motivos para hacer lo que hizo, pero que no le dejan expresarlos.

Arnau sí jugó

El que sí jugó a pesar de estar en la rampa de salida fue Arnau Martínez, pretendido por el Valencia CF, que jugó los 90 minutos a buen nivel con el brazalete de capitán y al que le anularon un gol en el desarrollo del encuentro.