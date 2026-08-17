Viktor Tsygankov contesta a Quique Álvarez después de acusarle de negarse a jugar
El futbolista ucraniano ha publicado comunicación interna con el Girona en la que figura que no le dejan conceder una entrevista y señala: "Algún día hablaré"
La polémica está servida en Girona después del estreno liguero contra el Leganés en el que Quique Álvarez denunció que Viktor Tsygankov se negó a vestirse de corto a pesar de estar convocado para forzar su salida en este mercado de fichajes, desatando una oleada de críticas por parte de la afición catalana.
El jugador no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido a través de sus redes sociales personales con unas capturas de pantalla en las que muestra que el Girona no le permite conceder una entrevista que había solicitado un periodista, en la que tendría la intención de hablar.
"Algún día hablaré"
Además de las dos capturas, Tsygankov publicó una imagen en la que ponía: "Algún día hablaré", dejando entrever que no está de acuerdo con las declaraciones de su entrenador o que tiene motivos para hacer lo que hizo, pero que no le dejan expresarlos.
Arnau sí jugó
El que sí jugó a pesar de estar en la rampa de salida fue Arnau Martínez, pretendido por el Valencia CF, que jugó los 90 minutos a buen nivel con el brazalete de capitán y al que le anularon un gol en el desarrollo del encuentro.
- El Real Madrid ficha una perla del Valencia CF
- El entrenador del Leeds explica el 'caso Ramazani', pretendido por el Valencia CF
- Rubén Iranzo se marcha del Valencia CF
- Arnau Martínez juega de titular con el Girona FC con su fichaje por el Valencia CF pendiente
- En plena negociación con el Valencia CF por Arnau Martínez, el Girona FC elige un sustituto
- Crecen las opciones de Rodrigo Gamón en el Valencia CF
- El Girona FC hace marcha con Arnau Martínez en plena negociación con el Valencia CF
- Última hora en la portería del Valencia CF