Ayoze Pérez, posible alternativa para reforzar el ataque del FC Barcelona
El conjunto azulgrana sigue peinando el mercado de delanteros por si se cierra la puerta de Julián Álvarez
El mercado de fichajes continúa sin dar tregua a un FC Barcelona que lleva meses anhelando la llegada de un delantero. Tras cerrar las incorporaciones de Rodri y el ex valencianista João Cancelo, la directiva comandada por Deco y Laporta se fija como objetivo prioritario la incorporación de un ‘9’.
Por todos es sabido que el nombre favorito en Can Barça es el de Julián Álvarez. Sin embargo, pese a la insistencia culé, el Atlético de Madrid se mantiene firme y su postura es clara: “Julián no se vende”. Por ello, el equipo blaugrana ya baraja otros nombres para intentar olvidar los 40 goles que marcaron entre Lewandowski y Ferran Torres el curso pasado. Pese a que sobre la mesa existen otras opciones de estrellas mundiales como Lautaro Martínez o Viktor Gyökeres, ya se estudian otros perfiles más asequibles.
El Barça pone sus ojos en el Villarreal CF
La lista de alternativas del FC Barcelona parece ser interminable y ahora se fijan en la delantera del Villarreal CF para buscar opciones ‘low cost’. La llegada de Mikautadze parece también inviable ya que el conjunto ‘groguet’ se remite a su cláusula, que actualmente es de 60 millones de euros pero que aumentará hasta los 75 millones antes de que finalice el mercado.
Por ello, sin salir del ‘submarino’, en el club catalán también gusta Ayoze Pérez como última bala en caso de no poder hacerse con ninguno de los favoritos, según informa Radio Marca. El atacante canario de 33 años tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. En cualquier caso, el FC Barcelona no llegaría hasta esas cifras y negociaría con el Villarreal CF un traspaso por menos dinero.
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