Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

Ayoze Pérez, posible alternativa para reforzar el ataque del FC Barcelona

El conjunto azulgrana sigue peinando el mercado de delanteros por si se cierra la puerta de Julián Álvarez

VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

ESPN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Romero

El mercado de fichajes continúa sin dar tregua a un FC Barcelona que lleva meses anhelando la llegada de un delantero. Tras cerrar las incorporaciones de Rodri y el ex valencianista João Cancelo, la directiva comandada por Deco y Laporta se fija como objetivo prioritario la incorporación de un ‘9’.

Por todos es sabido que el nombre favorito en Can Barça es el de Julián Álvarez. Sin embargo, pese a la insistencia culé, el Atlético de Madrid se mantiene firme y su postura es clara: “Julián no se vende”. Por ello, el equipo blaugrana ya baraja otros nombres para intentar olvidar los 40 goles que marcaron entre Lewandowski y Ferran Torres el curso pasado. Pese a que sobre la mesa existen otras opciones de estrellas mundiales como Lautaro Martínez o Viktor Gyökeres, ya se estudian otros perfiles más asequibles.

Julián Álvarez marca ante el Real Madrid.

Julián Álvarez marca ante el Real Madrid. / EFE

El Barça pone sus ojos en el Villarreal CF

La lista de alternativas del FC Barcelona parece ser interminable y ahora se fijan en la delantera del Villarreal CF para buscar opciones ‘low cost’. La llegada de Mikautadze parece también inviable ya que el conjunto ‘groguet’ se remite a su cláusula, que actualmente es de 60 millones de euros pero que aumentará hasta los 75 millones antes de que finalice el mercado.

Noticias relacionadas

Por ello, sin salir del ‘submarino’, en el club catalán también gusta Ayoze Pérez como última bala en caso de no poder hacerse con ninguno de los favoritos, según informa Radio Marca. El atacante canario de 33 años tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. En cualquier caso, el FC Barcelona no llegaría hasta esas cifras y negociaría con el Villarreal CF un traspaso por menos dinero.

Ayoze Perez of Villarreal CF competes for the ball with Gustavo Puerta of Real Racing Club de Santander during the LaLiga EA Sports match between Real Racing Club de Santander and Villarreal CF at Campos de Sport de El Sardinero on August 16, 2026, in Santander, Spain. AFP7 16/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Racing Club de Santander v Villarreal CF - LaLiga EA Sports;

Ayoze Pérez, durante el partido contra el Racing de Santander / AFP7 vía Europa Press

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents