Comunicado contundente de la AESAF contra Bordalás
Los árbitros cargan contra el técnico por sus declaraciones durante y después del encuentro ante el Deportivo Alavés
La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha condenado las palabras de José Bordalás, técnico del Getafe sobre el criterio arbitral. El exentrenador del Valencia cuestionó el trato recibido por su equipo tras el partido en el que perdieron 3-0 ante el Alavés en Mendizorroza. El Getafe se quedaba con uno menos tras una expulsión por roja directa a Kiko Femenía.
Bordalás en rueda de prensa afirmó que "no le tratan de la misma manera". Hay que añadir que también que calificó de "injusta" la decisión del colegiado de expulsar a su futbolista.
Comunicado AESAF
En un comunicado publicado este martes, la AESAF lamenta y condena "los términos y la sobreactuación" del técnico madrileño y se considera que sus declaraciones suponen un intento de "culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo".
El organismo arbitral también ha censurado las "faltas de respeto" dirigidas hacia Manuel Jesús Orellana, que debutaba en Primera División.
La asociación recuerda que el arbitraje debe desarrollarse bajo criterios de "objetividad y equidad" y rechaza que pueda existir un trato diferente hacia determinados clubes.
Además, han reiterado su llamamiento "al respeto con el arbitraje" y a la "construcción conjunta" de una competición "sana y respetable". El organismo considera necesario que todos los protagonistas contribuyan a mantener ese clima durante la temporada.
Posible sanción
De momento, para que Bordalás no recibirá ningún tipo de sanción después de sus duras declaraciones ante el colectivo arbitral, pero la realidad es que ya en la primera jornada ha recibido un toque de atención. La realidad es que sus palabras no han sentado nada bien a la AESAF y tres días después del encuentro han salido a defender a los colegiados.
- El Valencia CF, ante el interés de Holanda, pide un esfuerzo a Arnaut Danjuma
- El Real Betis busca incorporar al ex del Valencia CF Enzo Barrenechea
- Habla la madre de Arnau Martínez después del partido del Girona y en plena negociación con el Valencia CF
- Última hora en la portería del Valencia CF
- El Real Madrid de Pedro Martínez cierra el fichaje de un objetivo del Valencia Basket
- El Girona agita el mercado a la espera de una nueva oferta del Valencia CF por Arnau Martínez
- Negociación avanzada entre Valencia CF y Ipswich Town para la cesión de Kayne Oevelen
- El Ipswich Town paga 30 millones por un viejo deseo del Valencia CF