La Comunidad de Madrid rechaza la cautelar del Rayo

Sigue el lío en Vallecas a falta de 72 horas para la segunda jornada de LALIGA ante el Deportivo Alavés, pero ya con una resolución. La Comunidad de Madrid ha rechazado la solicitud de que el Rayo Vallecano pueda disputar su primer partido en su estadio, según han confirmado fuentes de la Consejería. Y, ahora, todo hace indicar que el encuentro se disputará en Butarque.

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, abandona la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, este lunes / EFE

El Leganés ya ha confirmado de que el club pondrá a su disposición su estadio en caso de que el Rayo finalmente lo necesitara. Entonces, el cuadro franjirrojo volverá a jugar en el municipio del sur de Madrid como ya sucedió la temporada pasada ante el Atlético de Madrid.

Los peñistas del Rayo muy contundentes

La realidad es que hay un enfado mayúsculo en la afición rayista porque no se están haciendo las cosas bien y se sienten maltratados. Durante la semana se han visto a operarios del club trabajando a destajo para que el césped esté en buenas condiciones, pero sin resultado.

Eatadio de Vallecas / EFE

Las peñas rayistas ya han avisado de que no estarán en un estadio alternativo fuera de Vallecas. Además, la Ferderación de Peñas en un comunicado, exigían de que el club habilite la posibilidad de que los abonados soliciten la devolución de la parte proporcional del precio de su abono. Advierten que, si el club no accede a esta petición, estudiarán distintas vías para reclamar esa cantidad.

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Sin entradas visitantes a falta de tres días para el partido

Por otro lado, la otra parte afectada es la afición del Deportivo Alavés. Todavía no tienen conocimiennto del número de entradas, procedimiento y lugar confirmado del partido. Por lo tanto, tendrán muy complicado poder ver a su equipo en la segunda jornada. Una afición que, en el partido ante el Getafe sacó una marcarta en apoyo también sus próximo rival, el Rayo Vallecano por la situación que están viviendo. Además, el Alavés sacó un comunicado el pasado 14 de agosto dando a conocer que aún no tenían información por parte del equipo local.