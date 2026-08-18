Las dudas y certezas de Mourinho

La segunda etapa de José Mourinho en el banquillo blanco está a días de empezar. El Real Madrid debutará este sábado a las 21:30 ante el Espanyol en el RCDE Stadium. Tras una pretemporada en la que el equipo ha dejado buenas sensaciones, empieza la verdadera prueba de fuego. La mano de ‘The Special One’ ya ha empezado a dejar huella en la plantilla, los merengues han mostrado durante los amistosos ser un equipo más sacrificado y con más carácter. Una actitud que quieren seguir demostrando en este inicio liguero.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid. / Boglarka Bodnar / EFE

Aunque la idea de juego ya empieza a fraguar en los jugadores, aún hay muchas dudas sobre quienes partirán de inicio este sábado. Con la llegada de Mourinho, el esquema del equipo ha pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. El doble pivote se ha repetido durante todos los partidos de la pretemporada y parece que va a ser algo innegociable para el técnico luso.

Las incógnitas de la pareja de centrales y del lateral derecho

En la portería hay pocas dudas y es que Thibaut Courtois seguirá siendo el portero indiscutible de la plantilla. Las incógnitas empiezan en la pareja de centrales, con Militao lesionado y Asencio como cuarto central, la zaga se disputará entre Huijsen, Konaté y Rudiger. En el lateral izquierdo, Cucurella viene como pieza clave para este nuevo proyecto madridista. Mientras que en el derecho está uno de los mayores debates de la pretemporada, ya que Alexander Arnold y Denzel Dumfries se han repartido los minutos y no está nada claro quién empezará como titular contra el Espanyol.

Denzel Dumfries posa en su primer día como madridista. / Real Madrid

En busca de un creador de juego

En el doble pivote, ‘Mou’ cuenta con cuatro nombres para acompañar a Valverde: Tchouaméni, Bernardo Silva, Camaving y Arda Guler. Bernardo Silva y Tchouaméni parten con ventaja, el portugués puede aportar esa calidad en el centro del campo que tantos años lleva buscando el madridismo desde la salida de Kroos. Por su lado, el francés es un futbolista de corte más defensivo pero con menos capacidad para hacer mover el balón.

Arda Guler, a pesar de ser un jugador con muy buen pie, demostró la temporada pasada que no está preparado para actuar de creador de juego.

Valverde y Tchouaméni en rueda de prensa / EFE

Por delante de la sala de máquinas, Jude Bellingham será el protagonista pero pudiendo rotar con Arda Guler, quien podría ser titular este sábado debido a la falta de rodaje del inglés.

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Delantera que, salvo sorpresa, es clara

Vinicius por izquierda, Mbappé de 9 y el reciente fichaje y más caro de la historia del club, Diomandé, formarán el trío de ataque. La única duda surge con la adaptación del costa marfileño, quien podría ser sustituido por Brahim, Endrick o, incluso, por Arda Guler. Carlos Espí junto a Brahim y Endrick serán los revulsivos de lujo de un ataque que asusta.